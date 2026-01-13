Un nou atac rusesc asupra Harkovului. Două persoane ucise și alte câteva rănite

Orașul Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, a fost din nou ținta unui atac rusesc pe timpul nopții, soldat cu victime omenești și distrugeri semnificative, pe fondul continuării bombardamentelor aproape zilnice asupra teritoriului ucrainean, potrivit Gulfnews.

Autoritățile locale au confirmat marți dimineață că atacul a provocat moartea a două persoane și rănirea altora, într-un context de securitate tot mai fragil pentru populația civilă.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Synegubov, a transmis printr-un mesaj public că victimele au fost înregistrate în urma loviturilor lansate asupra periferiei orașului.

Potrivit acestuia, bilanțul preliminar indică două decese și cel puțin trei persoane rănite, însă echipele de intervenție continuau evaluarea situației la fața locului. Zonele afectate includ cartiere rezidențiale, iar mai multe clădiri au suferit avarii în urma exploziilor.

Primarul orașului Harkov, Igor Terekhov, a oferit detalii suplimentare despre natura atacului, precizând că una dintre lovituri a fost realizată cu o dronă rusă cu rază lungă de acțiune. Conform declarațiilor sale, drona a lovit o unitate medicală destinată copiilor, incident care a declanșat un incendiu.

Personalul de urgență a intervenit pentru evacuarea clădirii și limitarea pagubelor, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili amploarea exactă a distrugerilor.

Atacul asupra unei facilități medicale ridică din nou semne de întrebare cu privire la siguranța infrastructurii civile din marile orașe ucrainene, în condițiile în care Harkov se află relativ aproape de granița cu Rusia și este frecvent vizat de bombardamente.

Locuitorii orașului au fost treziți de explozii și de sirenele de avertizare aeriană, iar traficul a fost restricționat temporar în mai multe zone.

În ultimele luni, Rusia a intensificat utilizarea dronelor și a rachetelor în atacuri desfășurate pe întreg teritoriul Ucrainei. Țintele au inclus în mod repetat infrastructura energetică, depozite, noduri de transport și zone urbane, ceea ce a dus la pene de curent extinse, mai ales în contextul sezonului rece.

Atacurile asupra rețelelor electrice au afectat alimentarea cu energie a milioane de civili, crescând presiunea asupra autorităților ucrainene.

Tensiunile s-au accentuat și mai mult după ce Rusia a utilizat recent o rachetă balistică de tip Oreshnik, cu potențial nuclear, împotriva Ucrainei. Acțiunea a generat reacții dure din partea aliaților Kievului. Statele Unite și alți parteneri occidentali au condamnat public lansarea rachetei, calificând-o drept un pas periculos și dificil de justificat în evoluția conflictului.

În acest context, situația de securitate din orașe precum Harkov rămâne extrem de volatilă, iar riscurile pentru populația civilă continuă să crească.