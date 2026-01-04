International

Bombardament anglo-francez în Siria, asupra unei ținte aparținând grupării Stat Islamic

Bombardament anglo-francez în Siria, asupra unei ținte aparținând grupării Stat Islamic
Avioane Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale, alături de aeronavele franceze, au efectuat un atac comun asupra unei depozite subterane de arme din Siria, folosite de gruparea Stat Islamic, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie, citat de BBC.

Instalație despre care se crede că aparținea grupării Stat Islamic, bombardată

Se crede că instalația, identificată de serviciile de informații, depozita arme și explozibili, se arată în comunicat, și se afla în munți, la nord de Palmyra, un sit antic din centrul Siriei.

„Avioanele noastre au folosit bombe ghidate Paveway IV pentru a viza o serie de tuneluri de acces către instalație... primele indicii arată că ținta a fost atacată cu succes”, a declarat Ministerul Apărării de la Londra.

Nu au existat semne de rănire a civililor în atacul de sâmbătă seară, iar toate aeronavele s-au întors în siguranță, a adăugat Ministerul Apărării.

Avioanele Typhoon FGR4 au fost susținute de un avion-cisternă Voyager pentru realimentare.

ISIS, vânată de Franța, Regatul Unit și SUA în Siria

ISIS - cunoscut și sub numele de Daesh - a impus dominația jihadistă asupra unor părți din Siria și Irak până în 2019.

„Această acțiune demonstrează hotărârea de a fi umăr la umăr cu aliații noștri, pentru a înăbuși orice renaștere a Daesh și a ideologiilor sale periculoase și violente în Orientul Mijlociu”, a declarat secretarul britanic al Apărării, John Healey.

Avioanele RAF au efectuat patrulări deasupra Siriei pentru a „preveni orice tentativă de renaștere” a ISIS după înfrângerea sa în bătălia de la Baghuz din 2019, a declarat ministerul.

În decembrie, armata americană a efectuat ceea ce a numit un „atac masiv” împotriva țintelor Statului Islamic din Siria, după ce o ambuscadă a ucis doi soldați americani și un interpret civil în Palmyra.

Organizația Națiunilor Unite susține că Statul Islamic ar avea încă între 5.000 și 7.000 de luptători în Siria și Irak.

ISIS

ISIS. Sursa: Arhiva EVZ

Regatul Unit le mulțumește militarilor care au acționat în Siria

„Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor forțelor noastre armate implicați în această operațiune pentru profesionalismul și curajul lor”, a spus Healey.

„Aceștia s-au numărat printre miile de militari britanici desfășurați de Crăciun și de Anul Nou. Această operațiune, menită să elimine teroriștii periculoși care ne amenință modul de viață, arată cum forțele noastre armate sunt pregătite să intensifice eforturile, pe tot parcursul anului, menținând Marea Britanie în siguranță pe plan intern și puternică în străinătate”, a mai spus ministrul.

 

1
1
