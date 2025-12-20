SUA, atac masiv contra ISIS în Siria

SUA au anunțat că armata a efectuat un „atac masiv” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor americane din țară, potrivit unui anunț făcut de președintele Donald Trump.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că avioane de vânătoare, elicoptere de atac și artilerie „au lovit peste 70 de ținte în mai multe locații din centrul Siriei”. Au fost implicate și aeronave din Iordania.

Reprezentanții SUA au mai precizat că operațiunea „a folosit peste 100 de muniții de precizie” care vizau infrastructura și amplasamentele de arme cunoscute ale IS.

Președintele Donald Trump a scris pe Truth Social că armata SUA a lovit foarte puternic bastionele ISIS, în urma ambuscadei Statului Islamic din 13 decembrie din orașul Palmyra, în care doi soldați americani și un interpret civil american au fost uciși.

Într-o declarație pe X, Centcom, care conduce operațiunile militare americane în Europa, Africa și Indo-Pacific, a declarat că Operațiunea Hawkeye Strike a fost lansată vineri la ora 16:00, ora estică (21:00 GMT).

Comandantul Centcom, amiralul Brad Cooper, a declarat că SUA „va continua să urmărească neobosit teroriștii care încearcă să facă rău americanilor și partenerilor noștri din regiune”.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Secretarul american al Departamentului de Război, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea „nu este începutul unui război - este o declarație de răzbunare”.

„Dacă vizați americanii - oriunde în lume - vă veți petrece restul scurtei și înfricoșatei voastre vieți știind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă”.

„Astăzi, ne-am vânat și ne-am ucis dușmanii. Mulți dintre ei. Și vom continua”, a adăugat secretarul american al Apărării.

Într-o postare pe Truth Social, președintele Trump a declarat că SUA „aplică represalii foarte grave, așa cum am promis, teroriștilor ucigași responsabili”.

El a spus că guvernul sirian „îi susține pe deplin”.

Între timp, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OBHR), cu sediul în Marea Britanie, a declarat că pozițiile ISIS din apropierea orașelor Raqqa și Deir ez Zor au fost vizate.

Organizația a precizat că un lider proeminent ISIS și un număr de luptători au fost uciși.

Centcom a declarat anterior că atacul mortal din Palmyra a fost efectuat de un atacator ISIS, care a fost „ucis”.

Alți trei soldați americani au fost răniți în ambuscadă, un oficial al Pentagonului declarând că aceasta s-a întâmplat „într-o zonă în care președintele sirian nu are control”.

În același timp, SOHR a declarat că atacatorul ar fi fost membru al forțelor de securitate siriene.

Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru atac, iar identitatea atacatorului nu a fost dezvăluită.

În 2019, o alianță de luptători sirieni susținută de SUA a anunțat că ISIS a pierdut ultima porțiune de teritoriu din Siria pe care o controla, dar de atunci gruparea jihadistă a efectuat unele atacuri.

Organizația Națiunilor Unite afirmă că gruparea are încă între 5.000 și 7.000 de luptători în Siria și Irak.

Trupele americane au menținut o prezență în Siria din 2015 pentru a ajuta la antrenarea altor forțe, ca parte a unei campanii împotriva ISIS.

Siria s-a alăturat recent unei coaliții internaționale de combatere a ISIS și s-a angajat să coopereze cu SUA.

În noiembrie, președintele sirian Ahmed al-Sharaa - un fost lider jihadist ale cărui forțe de coaliție au răsturnat regimul lui Bashar al-Assad în 2024 - s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă, descriind vizita sa ca făcând parte dintr-o „nouă eră” pentru cele două țări.