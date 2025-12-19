ISIS elogiază atacul din Australia și amenință alte țări: Bondi Beach este doar începutul

Gruparea teroristă Stat Islamic (ISIS) a elogiat atacul armat de la Bondi Beach din Australia drept „o sursă de mândrie”, fără a revendica direct responsabilitatea, potrivit ultimei ediții a newsletter-ului său al‑Naba, publicată joi.

În articolul intitulat „Mândria Sydney-ului”, publicația prezintă atacurile din ceea ce gruparea numește „țările necredincioșilor” ca parte a unei lupte ideologice mai ample.

„Nicio operațiune a Statului Islamic în țara necredincioșilor nu a fost eliberată de îndoială și ură, fie că Statul Islamic a îmbrățișat-o oficial sau a lăudat-o tacit ori a păstrat tăcerea în mod deliberat, lăsând inamicul confuz și ezitant”, se arată în newsletter.

Această declarație sugerează că ISIS consideră atacurile din țările străine ca fiind semnificative, indiferent dacă gruparea le revendică sau nu.

Newsletter-ul adaugă că atacatorii pot acționa cu sau fără îndrumarea grupării: „Fie că atacatorii au primit îndrumarea și sprijinul său sau au fost rezultatul incitării și politicilor sale… toate eroicile voastre, străini, nu vor fi surprinse de vărsarea de sânge și vărsarea de sânge”.

O fotografie atașată newsletter-ului arată o cămașă purtând insigna ISIS, găsită pe un terorist care a încercat să comită un atac în Qalandiya, Cisiordania, pe 7 decembrie 2024.

Imaginea subliniază modul în care gruparea prezintă atacurile, fie ele planificate, fie independente, ca parte a campaniei sale ideologice.

Newsletter-ul menționează, de asemenea, o confruntare continuă cu serviciile internaționale de informații: „O invizibilă furie între generalii califatului și serviciile internaționale de informații, supuse, cu voia sau fără voia lor, să protejeze evreii, iar în acest război, un număr de părinți ai celor mai buni soldați ai săi au fost uciși, și Dumnezeu știe nu.”

Gruparea a lansat și un apel către refugiații din Belgia: „Înregistrați-vă numele pe listele imigranților și părăsiți pășunile azilului, apoi respectați poruncile divine de a lupta împotriva evreilor și creștinilor, în fiecare stradă între spatele vostru, respirația voastră se amestecă cu a lor, vedeți focul vostru și al lor, iar sinagogile și bisericile voastre sunt obstrucționate.”

În Australia, două vehicule au fost interceptate joi în sudul Sydney în legătură cu un act violent planificat, poliția din New South Wales precizând că, în acest moment, nu a fost identificată nicio legătură cu masacrul de la Bondi Beach. Șapte bărbați au fost reținuți de poliție în Liverpool, acționând pe baza unui pont privind un act violent planificat.

Autoritățile israeliene investighează, de asemenea, dacă actori de stat, în special Iran, au fost implicați în atacul armat împotriva comunității evreiești din Sydney, de la Bondi Beach, duminică. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Fox News că, dacă Republica Islamică a ordonat atacul, SUA ar recunoaște pe deplin dreptul Israelului de a lovi Iranul ca răspuns.

De asemenea, oficialii analizează posibile legături cu Hezbollah, Hamas și Lashkar-e-Taiba, grupare pakistaneză legată de al-Qaeda.