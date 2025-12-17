Terorismul nu doarme. Steagurile ISIS, în vehiculul atacatorilor din Australia

La aproape șapte ani după ce organizația teroristă Stat Islamic (ISIS) a pierdut ultimul teritoriu controlat în Irak și Siria, o serie de atacuri violente produse într-un interval de doar câteva zile readuc în atenția autorităților internaționale și a experților în securitate capacitatea rețelei de a inspira și susține acte de violență la nivel global.

Evenimentele recente din Siria și Australia evidențiază persistența ideologiei ISIS și adaptarea acesteia la contexte diferite, în pofida presiunii militare exercitate asupra grupării în ultimul deceniu.

Sâmbătă, doi soldați ai armatei Statelor Unite și un interpret civil american au fost uciși într-un atac produs în apropiere de Palmyra, în Siria.

Oficiali americani și guvernul sirian au indicat că atacul a fost comis de un infiltrator afiliat ISIS. Incidentul a avut loc într-o zonă în care gruparea teroristă a fost activă în perioada în care controla porțiuni extinse de teritoriu.

La doar o zi distanță, duminică, un atac armat a avut loc la un eveniment de Hanuka organizat pe plaja Bondi din Australia. Două persoane au deschis focul, ucigând cel puțin 15 oameni și rănind zeci de alții. Ulterior, premierul australian Anthony Albanese a declarat că atacul pare să fi fost inspirat de ISIS.

„Se pare că există dovezi potrivit cărora acest atac a fost inspirat de o organizație teroristă, de ISIS”, a afirmat Albanese, premierul Australiei, într-o conferință de presă susținută marți.

„O parte dintre probele care sunt colectate, inclusiv prezența unor steaguri ale Statului Islamic în vehiculul care a fost confiscat, fac parte din acest tablou.”

Ofițerii în securitate consideră că aceste atacuri indică faptul că ISIS rămâne o amenințare semnificativă. Colin Clarke, director executiv al Soufan Center, a declarat pentru revista TIME:

„Gruparea nu a fost niciodată învinsă complet. Acest lucru nu ține doar de structura sa, ci și de ideologia sa, care continuă să rezoneze cu indivizi din întreaga lume.”

Potrivit lui Clarke, influența organizației este fragmentată, însă continuă să se manifeste. Deși Statul Islamic a pierdut controlul teritorial în martie 2019, în urma unei campanii conduse de o coaliție internațională susținută de Statele Unite, aproximativ 2.500 de combatanți ISIS ar fi încă activi în Siria și Irak.

Clarke a subliniat că atenția Statelor Unite și a altor puteri globale s-a mutat către alte crize internaționale. „După 20 de ani de război global împotriva terorismului, s-a instalat un anumit grad de oboseală”, a spus el.

„Resursele au fost redirecționate către alte provocări, precum ascensiunea Chinei, războiul Rusiei în Ucraina sau conflictul dintre Israel și Hamas. Cu toate acestea, terorismul va rămâne o amenințare în viitorul previzibil.”

O evaluare similară este oferită de Austin Doctor, director pentru inițiative strategice la Centrul Național pentru Inovație, Tehnologie și Educație în Combaterea Terorismului (NCITE).

„Datele publice arată clar că ISIS rămâne activ. Amenințarea asociată nu va dispărea prea curând”, a declarat acesta pentru TIME.

Autoritățile australiene au precizat că suspecții atacului de la Bondi Beach au călătorit în Filipine în luna noiembrie, cu o lună înainte de atac.

Potrivit comisarului poliției din New South Wales, Mal Lanyon, cei doi au indicat orașul Davao ca destinație finală.

Clarke a explicat că Asia de Sud-Est a fost, de-a lungul timpului, o zonă activă pentru grupări jihadiste. Filiala ISIS din regiune, cunoscută sub numele de Abu Sayyaf, este considerată una dintre cele mai violente organizații separatiste islamiste din sudul Filipinelor, potrivit Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații din SUA. Deși slăbită, această rețea ar avea în continuare capacitatea de a oferi sprijin logistic și inspirațional.