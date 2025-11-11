Siria aderă la coaliția internațională anti-Stat Islamic

Într‑un context geopolitic marcat de schimbări rapide, relațiile dintre Siria și Statele Unite au trecut printr‑o transformare notabilă: ţara arabă va adera la coaliția internațională împotriva grupării Statul Islamic, marcând o schimbare semnificativă în politica externă americană în Orientul Mijlociu.

Această decizie vine în urma întâlnirii dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele sirian Ahmed al‑Sharaa, la Casa Albă — prima vizită oficială a unui lider sirian în capitala SUA.

Reconfigurarea implică, pe lângă aspecte militare, şi ridicarea parţială a sancţiunilor economice asupra Siriei, reflectând o recalibrare majoră a poziţiei americane în regiune.

Întrevederea de la Casa Albă a avut loc pe fondul unei rupturi de decenii: relaţiile diplomatice dintre SUA şi Siria au fost suspendate încă din 2012.

Vizita preşedintelui sirian marchează astfel o premieră istorică. Conform surselor, al‑Sharaa a declarat că acest moment reprezintă „o nouă eră” în cooperarea dintre cele două ţări.

La scurt timp după întâlnire, oficiali americani au confirmat că SUA permit Siriei să îşi redeschidă ambasada la Washington — o decizie simbolică cu dimensiuni concrete. english.news.cn

Siria s‑a angajat să adere la coaliţia internaţională condusă de SUA împotriva Statului Islamic, devenind astfel cel de‑al 90‑lea stat membru al acestei alianţe.

Aceasta este o componentă esenţială a parteneriatului strategic emergent.

Potrivit unui oficial al administraţiei americane:

„Siria va fi reprezentată în coaliţie şi Statele Unite vor avea o linie directă de comunicare cu guvernul sirian în ce priveşte lupta împotriva Statului Islamic”.

Această mişcare aduce implicaţii pentru operaţiunile viitoare din Siria şi pentru regimul de sancţiuni la care fusese supusă ţara.

În aceeaşi zi, oficiali din administraţia americană au anunţat că Departamentul Trezoreriei SUA, împreună cu Departamentele de Stat şi Comerţ, vor emite măsuri care să ridice anumite restricţii economice impuse Siriei şi să ofere „claritate de conformitate pentru investitori”.

Mai precis, s‑a instituit o suspendare temporară de 180 de zile a aplicării legii cunoscute ca Caesar Act, care sancţiona guvernul sirian încă din 2019.

Preşedintele Trump a declarat reporterilor la Biroul Oval:

„Ne dorim să vedem Siria devenind o ţară care are mult succes. Şi cred că acest lider poate să o facă.”

Schimbarea poziţiei americane faţă de Siria reflectă un set mai larg de considerente strategice:

Integrarea Siriei în coaliţia anti‑Statul Islamic oferă Washingtonului o relaţie directă cu guvernul de la Damasc pentru coordonare în lupta împotriva celulelor rămase ale grupării.

Ridicarea sau suspendarea sancţiunilor permite relansarea investiţiilor internaţionale în Siria, grav afectată de războiul civil prelungit.

Un analist al think‑tank‑ului Atlantic Council a declarat:

„Este un mesaj clar pentru toată lumea din regiune că partea americană este destul de interesată să menţină Siria stabilă”.

De asemenea, se discută integrarea Syrian Democratic Forces (SDF), forţă majoritar kurdă, în armata siriană — un proces care era unul dintre punctele de negocieri de durată.

Această schimbare a relaţiilor între Washington şi Damasc are potenţialul de a produce efecte semnificative:

O Sirie integrată în coaliţia anti‑Statul Islamic poate contribui la contracararea revirimentelor grupării jihadiste în zonele de nord şi est ale ţării.

Stabilizarea Siriei înseamnă pentru SUA un potenţial tampon împotriva influenţei actorilor precum Iran şi Rusia, care s‑au aflat tradiţional în prim‑planul scenei siriene.

Redeschiderea diplomaţiei oficiale şi relaxarea sancţiunilor pot atrage capital extern şi extinderea cooperării economice, ceea ce poate sprijini reconstrucţia post‑război a Siriei.

În acelaşi timp, acest demers poate constitui un precedent pentru normalizarea relaţiilor dintre Siria şi alte state occidentale sau din regiune, într‑o regiune aflată sub presiune din multiple fronturi.

Cu toate acestea, mai multe provocări persistă:

Reconstrucţia Siriei rămâne un proces dificil după aproximativ 13–14 ani de conflict care au lăsat economia şi infrastructura extinse într‑o stare gravă.

Există întrebări privind modul în care vor fi implementate efectiv reformele şi cooperarea militară, precum şi dacă toate grupările de opoziţie vor accepta integrarea în structurile de stat.

Rămâne de clarificat ce va însemna pentru Siria relaţia cu alte puteri regionale (Turcia, Iran, Rusia) şi cum va gestiona Damasc cooperarea cu aceste state într‑un cadru actualizat.

Decizia Siriei de a se alătura coaliţiei internaţionale conduse de Statele Unite împotriva Statului Islamic, prezentată în cadrul întâlnirii istorice dintre preşedinţii Donald Trump şi Ahmed al‑Sharaa, marchează o schimbare importantă în configuraţia diplomatică şi de securitate din Orientul Mijlociu.

Împreună cu măsurile de relaxare economică anunţate de Washington — precum suspendarea pentru 180 de zile a sancţiunilor din cadrul Caesar Act — acest pas reflectă o recalibrare a politicii externe americane, dar şi o oportunitate pentru Siria de a re‑intra în relaţii normale cu comunitatea internaţională.

Rămâne, totuşi, de văzut cum se vor concretiza aceste intenţii, ce efecte vor avea asupra stabilităţii regionale şi cum va răspunde Siria provocărilor majore ale reconstrucţiei şi reconciliării interne.