Personalități publice apropiate Rusiei încearcă să împiedice extrădarea mercenarului Horațiu Potra din Dubai în România, pe care autoritățile române îl acuză de tentativă de lovitură de stat, potrivit ediției în rusă a The Insider. Publicația reamintește că, la sfârșitul lunii septembrie, Horațiu Potra a fost reținut în Emiratele Arabe Unite împreună cu fiul și nepotul său, înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Moscova. România anunțase anterior că acesta intenționa să ceară azil în Rusia.

Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, și Alexander Kalinin, născut în Republica Moldova, încearcă să împiedice extrădarea sa în România. Publicația notează că Alexander Kalinin locuiește în prezent la Moscova și recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Spivak însuși a confirmat, pentru The Guardian, că încearcă să obțină anularea extrădării lui Potra: „Avem multă experiență și mulți oameni lucrează pentru a-l elibera”, a spus el, adăugând că a angajat „un grup de avocați foarte reputați” pentru a face acest lucru.

El a recunoscut, însă, că încercarea de a împiedica extrădarea mercenarului în România ar putea eșua, numind situația „dificilă”. În acest caz, Potru ar putea fi extrădat în România.

Horațiu Potra este acuzat de procurorii români că a complotat răsturnarea guvernului împreună cu fostul candidat la președinție Călin Georgescu. Georgescu, un candidat de extremă dreapta, a condus alegerile prezidențiale în primul tur din noiembrie anul trecut, dar rezultatele au fost ulterior anulate în urma descoperirii unei interferențe rusești. Ulterior, Georgescu a fost exclus de la noile alegeri care au avut loc în această primăvară.

Potrivit procuraturii, după anularea rezultatelor alegerilor la începutul lunii decembrie a anului trecut, Georgescu s-a întâlnit cu Potra la o fermă de cai din Ciolpani, lângă București. Acolo, au conceput un plan pentru ca protestele de susținere a președintelui eșuat pe 8 decembrie să escaladeze în violențe și ciocniri cu poliția.

Potra a adunat un grup de 21 de persoane înarmate cu cuțite, pistoale cu electroșocuri, spray cu piper și materiale pirotehnice. O percheziție ulterioară a locuinței sale a dezvăluit, de asemenea, arme de foc, lansatoare de grenade și muniție.

Potrivit procurorilor, grupul condus de Potra avea ca scop provocarea violențelor stradale, care s-ar putea escalada pe fondul tensiunilor politice. Potra a fost inițial reținut pentru 24 de ore, dar instanța a respins ulterior cererea procurorului de arestare a sa.

Ulterior, Potra a fugit din țară. El a fost plasat pe lista persoanelor căutate internațional în februarie a acestui an.

Potra a servit anterior în Legiunea Străină Franceză. De asemenea, a lucrat ca bodyguard pentru Emirul Qatarului și a fondat mai multe companii militare private care au participat la conflicte armate din Republica Democrată Congo și Republica Centrafricană.