Călin Georgescu neagă acuzațiile legate de extragerea din țară. O poveste cu un afaceirst și un fost ofițer SRI

După ce procurorii DNA au susținut că un afacerist român din Viena și un ofițer SRI în rezervă ar fi încercat să îl extragă pe Călin Georgescu din țară, fostul candidat la prezidențiale a respins toate acuzațiile. Constantin Dănuț Hanț ar fi încercat să-l angajeze fictiv pe Călin Georgescu la una dintre firmele sale din Viena, pentru a-i permite să părăsească România, deși se afla sub control judiciar, arată România TV.

Soția lui Hanț, Laura Daniela Hanț, conduce Asociația „Mihai Eminescu” din Viena, a fost președintă a PSD Austria și a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași în 2019.

Potrivit procurorilor, discuția privind angajarea fictivă a lui Călin Georgescu ar fi avut loc între fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și soția sa, Ecaterina Ularu-Pîrvu, acesta relatând contextul în care Georgescu urma să fie angajat.

„Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!”, se arată în documentul consultat de G4Media.

Silviu Ularu-Pîrvu îi relata soției sale cum Constantin Dănuț Hanț, afaceristul din Viena, ar intenționa să se asocieze cu Călin Georgescu într-o firmă de consultanță financiară.

„Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte…. cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct”, se mai arată în document.

Călin Georgescu a comentat pe Facebook informațiile apărute în media, menționând că nu a avut niciun contract sau colaborare cu persoanele menționate, nu le-a cunoscut și nu a fost implicat în niciuna dintre situațiile prezentate.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări: Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate”, a arătat el.

Fostul candidat la prezidențiale susține că orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.

„Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată. Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană. Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict. Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, a încheiat el.