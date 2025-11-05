Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea părăsi țara

Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv la o companie din Austria în primăvara acestui an. Scopul acestei angajări ar fi fost acela de a demonstra în fața instanței că are un loc de muncă la Viena, pentru a putea părăsi țara, potrivit unor surse citate de Digi24.

Rețeaua care l-ar fi sprijinit pe Georgescu ar fi coordonată de generalul SIE în rezervă Nicolae Iană. Din aceasta ar face parte și doi afaceriști, Dănuț Hanț Constantin, care locuiește la Viena, și Silviu Pîrvu-Ularu. Cei doi sunt urmăriți penal de DNA într-un dosar de trafic de influență ce vizează un om de afaceri din Vaslui, potrivit surselor judiciare.

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, apare într-o interceptare în care Silviu Ularu explică modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl ajute pe Călin Georgescu să scape de interdicția de a părăsi țara, potrivit sursei menționate anterior.

Din aceeași discuție interceptată de procurori rezultă că Dănuț Hanț Constantin ar fi vrut să devină partener cu Georgescu într-o companie de consultanță financiară.

„Au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte .... cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting! Da, asta pe România și aia pe Austria și ... partener direct”, este o altă parte a discuției.

Dănuț Hanț Constantin, care locuiește în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, domiciliat în România, sunt acționari ai companiei românești Profesional Consulting Q24 SRL.

În 2016, Constantin Hanț era prezentat la un eveniment din Viena ca un om de afaceri „cunoscut pentru implicarea sa financiară în păstrarea culturii române la Viena, a tradițiilor și obiceiurilor în comunitățile românești din Austria”. Numele său apare și pe un site oficial al Ministerului Afacerilor Externe, unde este menționat ca beneficiar al unei finanțări de 30.000 de lei în 2015 pentru proiectul „Diaspora Română”, în calitate de reprezentant al Revistei Diaspora.

Dănuț Hanț Constantin și Silviu Ularu sunt parteneri nu doar în Profesional Consulting Q24 SRL, ci și în firmele Ro-Uk Impex SRL și Sky Global Solution SRL, precum și în companii din Republica Moldova.

Surse judiciare au declarat pentru Digi24.ro că omul de afaceri Fănel Bogoș ar fi încercat, prin intermediul mai multor rețele formate din persoane care pretindeau că au influență la nivel înalt, să obțină demiterea șefului DSVSA Vaslui.

Potrivit acelorași surse, Bogoș deține mai multe ferme în județ, unde, în urma unor controale, au fost depistate focare de salmonela la puii comercializați de firmele sale. În acest context, el ar fi încercat să-l înlăture pe șeful instituției pentru a-și putea continua activitatea fără probleme legale.

Una dintre rețelele prin care ar fi acționat ar fi cea din care fac parte Constantin Dănuț Hanț, Silviu Ularu și un jurnalist, grup care ar fi fost coordonat de Nicolae Iană. Acest grup ar pretinde că are influență în sistemul judiciar și ar fi capabil să „fabrice” dosare penale. În acest caz, grupul format din Iană, Hanț și Ularu ar fi avut rolul de a-l determina pe directorul DSVSA Vaslui să demisioneze, amenințându-l cu deschiderea unor dosare penale la DNA.

Pentru a facilita aceste intervenții, firma omului de afaceri din Vaslui ar fi încheiat cu Professional Consulting Q24 două contracte de consultanță, în valoare de 100.000 și 101.986 de lei, potrivit surselor judiciare.

Procurorii DNA au investigat modul de operare al grupului format din Iană, Hanț și Ularu. Potrivit anchetei, aceștia ar avea legături în interiorul ANAF și ar primi informații despre firme aflate în dificultate.

„Am vorbit cu fata care lucră la Finanțe în .. în Vâlcea! Știi?. Eu i-am zis nu, zic, stai liniștită că dacă e, intervenim să nu .. nu te dea afară sau să te lase acolo unde ești, dar ea era foarte bună că îmi dădea tot timpul... cum se numește, diferite lucruri, conturi”, este un alt fragment dintr-o discuție purtată între Constantin Dănuț Hanț și Silviu Pîrvu Ularu.

Ulterior, membrii grupului i-ar contacta pe reprezentanții acestor companii și le-ar propune, contra cost, acces la relațiile pe care susțin că le dețin, au precizat surse judiciare. Sumele cerute ar ajunge până la 500.000 de euro.