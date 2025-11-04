Salarii de 3.000 de euro și cazare gratuită. Românii, căutați pentru joburi bine plătite în Europa

Austria, una dintre cele mai prospere țări din Europa, recrutează muncitori pentru stațiuni de schi renumite, precum Carinthia și Styria. Angajatorii oferă salarii de până la 30.000 de euro pe an și cazare gratuită. Românii și cetățenii altor state europene pot aplica pentru un loc de muncă prin rețeaua EURES – Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă.

Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă pune la dispoziție sute de locuri de muncă în străinătate pentru cei care doresc să își încerce norocul într-un mediu profesional diferit.

Pe platforma EURES pot fi consultate oferte în numeroase țări europene, printre care Germania, Austria, Norvegia, Franța, Croația, Belgia, Finlanda, Danemarca, Estonia, Irlanda sau Italia. Multe dintre aceste joburi sunt sezoniere, adaptate fluctuațiilor cererii de personal din diverse sectoare pe parcursul anului.

Oportunitățile pentru sezonul de iarnă includ locuri de muncă în stațiunile montane, pentru activități precum schi, snowboard sau servicii pentru turiști. În Austria, de exemplu, stațiunile de schi din Carinthia și Styria (zonele Spittal și Feldkirchen) caută ospătari. Salariile oferite pot ajunge la 3.000 de euro pe lună.

Responsabilitățile includ servirea băuturilor, precum cafea sau bere, iar candidații trebuie să îndeplinească câteva cerințe esențiale: excelente abilități de comunicare, o atitudine pozitivă și practică, spirit de echipă și cunoștințe de limba engleză la nivel B1 sau de germană la nivel A2.

„Este vorba despre un post cu normă întreagă, program flexibil (în conformitate cu contractul colectiv), cu o săptămână de lucru de 5-6 zile”, se precizează în anunț, potrivit as.com.

Pe lângă programul flexibil, viitorii angajați vor avea cazarea asigurată.

„Majoritatea hotelurilor din Carinthia oferă cazare și mese gratuite. Multe hoteluri oferă camere single cu duș, toaletă, televizor mare, TV prin cablu și WiFi. Unele hoteluri oferă și reduceri pentru schi și alte sporturi de iarnă, sau puteți folosi facilitățile hotelului, cum ar fi centrul de fitness și zona de wellness”, se mai arată în anunțul de angajare, potrivit Libertatea.

Salariul pentru poziția de manager de bar în Austria este de 27.300 de euro brut pe an, conform contractului colectiv de muncă, cu posibilitatea majorării în funcție de experiență și calificări. Termenul-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 15 noiembrie.

Potrivit anunțurilor de angajare, hotelurile din Carinthia oferă camere single dotate cu duș, toaletă, televizor, TV prin cablu și WiFi. În plus, unele unități oferă reduceri pentru sporturile de iarnă, acces la centrul de fitness și zona de wellness, precum și mese gratuite.

Pentru cetățenii UE/SEE, inclusiv românii:

Permis de ședere, dacă se intenționează șederea mai lungă de 3 luni

Contract de muncă valabil în Austria, de preferat în scris

Formularul de înregistrare la autoritățile locale („Meldezettel” sau „Anmeldebescheinigung”)

Act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate)

Dovada venitului sau a cazierului fiscal pentru anumite categorii de muncă

Certificate și diplome care atestă calificările profesionale

Asigurare medicală obligatorie.

Pentru cetățenii non-UE:

Red-White-Red Card: permis de muncă și ședere valabil până la 24 de luni, obținut pe baza unui sistem de punctaj care include calificări, experiență, cunoașterea limbii germane la nivel A2 și ofertă concretă de muncă.

Alte cerințe generale includ forma scrisă a contractului, dovedirea calificărilor, asigurare de sănătate și de accident și, pentru anumite categorii, permise speciale pentru muncă sezonieră. Angajatorul trebuie să solicite permisul de muncă corespunzător și să înregistreze angajatul la autorități.

Austria aplică un sistem fiscal progresiv. Impozitul pe venit (Einkommensteuer) variază între 0% și 55%, în funcție de nivelul venitului anual. Persoanele cu venituri până la aproximativ 13.300 de euro nu plătesc impozit, iar cele cu venituri de peste un milion de euro achită 55%.

Se aplică deduceri fiscale pentru persoane singure, părinți sau pensionari. TVA-ul standard este de 20%, cu cote reduse pentru anumite produse și servicii. În 2025, pragul de scutire pentru TVA la firme mici a crescut la 55.000 de euro anual, iar alte taxe suplimentare includ contribuții pentru energie, jocuri de noroc și donații către fundații private.