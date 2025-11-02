Jobul care a detronat IT-ul la câștiguri. Angajații nu au nevoie de studii superioare și câștigă mii de euro lunar

Joburile din domeniul IT se află pe lista celor mai bine plătite din România, însă există domenii în care salariile sunt cel puțin la fel de generoase sau chiar mai mari. Șoferii care lucrează în sectorul de transport internațional se bucură de câștiguri mari, mulți dintre ei ajungând să câștige 4.000 de euro pe lună, în funcție de rută, experiență și companie. Potrivit anunțurilor publicate pe platforme de recrutare precum eJobs, Bestjobs și OLX, la aceste sume se adaugă diurne, bonusuri de performanță și alte beneficii.

Salariul unui șofer profesionist poate porni de la 2.500 de euro. De exemplu, o companie din România caută șoferi pentru ruta Anglia-Spania-Anglia și oferă un salarii de până la 3.700 de euro pe lună. În comparație, un programator junior din România câștigă între 6.000 și 8.000 de lei.

Dincolo de câștigurile mari, criza de șoferi profesioniști este tot mai acută în ultimii ani. Recent, Uniunea Europeană arăta că există un deficit de peste 400.000 de conducători auto. România resimte lipsa acestora, în special în transportul de marfă. Astfel, unele companii sunt dispuse să ofere salarii mari, condiții bune și chiar să suporte costurile pentru obținerea atestatelor.

Deși salariile sunt atractive, meseria de șofer se numără printre cele mai solicitate. Drumurile lungi, lipsa timpului petrecut cu familia și stresul din trafic îi fac pe mulți să renunțe.

Spre deosebire de România, alte state fac eforturi pentru a acoperi acest deficit. Italia a introdus recent un program destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani, rezidenți ai Uniunii Europene, prin care oferă un ajutor financiar de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului profesional de conducere pentru camioane și autobuze.

Inițiativa, denumită „Bonus Patente”, se adresează atât italienilor, cât și românilor și altor cetățeni europeni interesați să lucreze în transporturi. Salariile șoferilor de camioane și autobuze din Italia încep de la 1.300–1.400 de euro net pe lună pentru cei aflați la început de carieră, în timp ce șoferii cu experiență pe rute internaționale pot ajunge la 2.500–3.500 de euro net lunar.

Pe lângă salariu, contractele colective din transporturi includ diurne de până la 40 de euro pe zi, bonusuri de performanță și acoperirea cheltuielilor pentru cazare și masă. Totodată, multe companii oferă asigurări medicale, cazare gratuită și programe de pregătire profesională continuă pentru a atrage și menține șoferii calificați.