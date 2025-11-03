Munca în call-center, o variantă preferată de tinerii aflați la început de drum. Ce salarii oferă companiile din domeniu

Munca într-un call-center este una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru tinerii care vor să se integreze rapid pe piața muncii. Salariile diferă în funcție de experiență și de cunoștințele lingvistice, iar companiile oferă, de regulă, programe flexibile, traininguri plătite și posibilitatea de a lucra în regim hibrid. Un angajat debutant într-un call-center pornește, în general, de la un salariu net cuprins între 2.500 și 3.500 de lei, în funcție de oraș și de companie, conform anunțurilor publicate pe platforme precum eJobs, Bestjobs și OLX.

În Capitală, salariile sunt ceva mai mari. Cei care stăpânesc o limbă străină, în special germană, franceză sau italiană, pot câștiga semnificativ mai mult. În astfel de cazuri, salariile pot depăși 5.000 de lei net, iar pentru limbile nordice, unele companii oferă și peste 7.000 de lei lunar.

În cazul unui team leader, salariul poate ajunge la 10.000 de lei net. Pe lângă salariul de bază, angajații din call-center beneficiază adesea de bonusuri lunare, stabilite în funcție de performanță, numărul de apeluri preluate sau gradul de satisfacție al clienților.

De asemenea, multe companii oferă tichete de masă, abonamente medicale sau transport decontat.

Munca într-un call-center presupune, în primul rând, comunicare constantă cu clienții, fie prin telefon, e-mail sau chat. Angajații sunt responsabili să ofere informații, să rezolve probleme, să înregistreze cereri sau să promoveze produse și servicii, în funcție de specificul companiei.

De obicei, activitatea se desfășoară într-un mediu dinamic, organizat pe echipe, cu obiective zilnice și indicatori clari de performanță. Fiecare operator are la dispoziție un sistem informatic prin care gestionează apelurile, accesează baza de date a clienților și notează soluțiile oferite.

În funcție de companie, există două mari tipuri de call-centere: cele inbound, unde operatorii preiau apeluri de la clienți, și cele outbound, unde angajații contactează persoane pentru oferte, sondaje sau vânzări.

Tot mai multe companii din domeniul serviciilor pentru clienți le oferă angajaților posibilitatea de a lucra de acasă, o opțiune care câștigă teren în rândul tinerilor.

Joburile remote le permit acestora să își desfășoare activitatea fără costuri legate transport. De asemenea, mulți studenți aleg să lucreze în call-center pentru că își pot organiza programul în funcție de orar.