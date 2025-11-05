Călin Georgescu, Kovesi, lideri PSD și generali, menționați în dosarul DNA privind gruparea Bogos

Ancheta extinsă a DNA Iași scoate la iveală o rețea complexă de influență în care apar invocate nume sonore din politică și instituțiile de forță. Printre acestea – Călin Georgescu, fost prezidențiabil, Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO, precum și lideri importanți ai PSD, membri ai PNL și foști oficiali ai serviciilor secrete. Gruparea susținea, în discuții interceptate, că ar fi ajuns „până în biroul premierului Ilie Bolojan” și că urmărea inclusiv înlăturarea șefului DNA.

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, rețeaua ar fi fost formată din trei structuri paralele de influență, coordonate de persoane cu funcții sau conexiuni în mediul politic, economic și militar.

Prima structură era alcătuită din Hanț Constantin Dănuț, Pîrvu-Ularu Silviu, Antohe Cătălin și Iana Neculai, persoane cu legături în mediul serviciilor și al afacerilor.

A doua, formată din Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Cristian Dumitru Bălan, avea ca obiectiv demiterea lui Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui, și numirea unui succesor favorabil intereselor economice ale companiei Vanbet SRL, deținută de Fănel Bogos.

Cea de-a treia grupare, condusă de Mihail Aniței, îi includea pe Veronica Oița Matacă și Vasile Doană, fost procuror militar, fiind implicată în demersuri similare.

Anchetatorii susțin că toate aceste structuri acționau în scopul anulării sancțiunilor aplicate firmelor lui Bogos, care fusese amendat pentru vânzarea de pui infectați cu Salmonella.

Interceptările DNA relevă că în cadrul rețelei se discutau inclusiv planuri de a-l ajuta pe Călin Georgescu să părăsească țara în ciuda unei măsuri preventive de control judiciar.

„Îmi trimite COSTI și ăștia i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că, știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă... și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”

Pîrvu-Ularu Silviu ar fi descris, totodată, un plan prin care Hanț Constantin Dănuț dorea să colaboreze cu Georgescu într-o firmă de consultanță economică, inclusiv printr-un parteneriat cu „Professional Consulting”.

„Dar zice COSTI că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice... să o preia GEORGESCU, să se ocupe de ea cu parteneriat cu PROFESIONAL CONSULTING! Da, asta pe ROMÂNIA și aia pe AUSTRIA... și partener direct. Mă sună și CĂTĂLIN să mă întrebe că știa!”

În paralel, Laura Mirela Iusein, una dintre persoanele apropiate lui Fănel Bogos, ar fi invocat numele Laurei Codruța Kovesi pentru a-l intimida pe Mihai Ponea.

„Astăzi, când am auzit că a fost sunată și doamna de fier, doamna KOVESI, și informată de toate astea… până și doamna KOVESI a fost informată la BRUXELLES. Ea a crezut că se liniștesc lucrurile, dar astăzi a fost sunată și ea a zis: ok, atunci dăm drumul la…!”

Potrivit anchetatorilor, Iusein ar fi susținut că poate influența decizii administrative prin legături cu politicieni precum Florin Barbu, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu sau Radu Oprea, dar și cu oameni din anturajul Cotroceniului.

Într-una dintre conversațiile interceptate, Mihail Aniței, apropiat al serviciilor, îi promitea lui Fănel Bogos protecție totală „sub umbrela Cotroceniului”:

„Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? E sub umbrela Cotroceni-ului direct și nu mai vine nimeni la tine!... În afară de BARBU, când vrei tu, cum vrei tu și STĂNESCU și GRINDEANU, există o piesă care… sunt două piese care conduc țara asta, care n-ai să le vezi la televizor niciodată... unul este cel care l-a pus pe NICUȘOR DAN și celălalt, care conduce ECONOMIC-ul din ROMÂNIA! E și peste ISĂRESCU.”

Analiza procurorilor indică o rețea cu ramificații în mediul economic, politic și militar, capabilă să exercite presiuni asupra instituțiilor statului pentru a proteja interese private.

„Structura și dinamica acestui sistem indică existența unor interconexiuni între mediul economic, politic și administrativ, care, deși nu se manifestă explicit în spațiul public, generează efecte concrete în plan decizional și financiar”, notează anchetatorii.

În prezent, DNA investighează posibile fapte de trafic de influență, dare de mită, șantaj, complicitate la trafic de influență și folosirea influenței politice pentru obținerea de beneficii ilegale — un dosar care se conturează ca una dintre cele mai complexe anchete de corupție din ultimii ani.