Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Fănel Bogos, vizat în ancheta DNA, la Palatul Victoria. Informația a fost confirmată de Executiv

Executivul a confirmat oficial că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, pe 23 septembrie, la Palatul Victoria, cu omul de afaceri Fănel Bogos, aflat în prezent în atenția DNA într-un dosar de corupție. Informația a fost transmisă de Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogos”, a declarat Ioana Dogioiu pentru HotNews.

Întâlnirea a avut loc la solicitarea liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, și a fost una scurtă, de aproximativ 15 minute, fără implicații administrative, potrivit aceleiași surse.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că nu are cunoștință de vreo promisiune sau plată făcută în schimbul accesului la o audiență și a transmis un mesaj ferm privind integritatea funcției publice:

„Nu am cunoștință dacă cineva a pretins sau primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia mea. Orice tentativă de influențare a accesului la demnitari trebuie sancționată conform legii”, a precizat șeful Guvernului.

Potrivit unei anchete publicate de Mediafax, omul de afaceri Fănel Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a-i fi intermediată o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Surse judiciare au precizat însă că nu există probe care să indice o implicare directă a acestuia.

Procurorii DNA Iași anchetează o rețea de trafic de influență și corupție, în care sunt vizate fapte de dare de mită, șantaj și folosirea influenței politice pentru obținerea de avantaje necuvenite.

Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, ar fi încercat să determine schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, după ce societatea sa fusese sancționată pentru comercializarea de carne de pui contaminată cu Salmonella.

În același dosar este cercetat și Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și actual șef al Autorității pentru Reformă Feroviară, suspectat că ar fi exercitat presiuni pentru înlăturarea directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Executivul a precizat că întâlnirea de la Palatul Victoria a fost una strict protocolară, fără nicio decizie sau acțiune administrativă ulterioară.

Astfel, potrivit Guvernului, întâlnirea Ilie Bolojan – Fănel Bogos nu are nicio legătură cu ancheta penală aflată în derulare, iar premierul nu a avut cunoștință despre problemele judiciare ale omului de afaceri la momentul audienței.