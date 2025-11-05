Politica

Călin Georgescu, după apariția stenogramelor din dosarul rezerviștilor: Nu voi accepta denigrarea valorilor mele

Călin Georgescu, după apariția stenogramelor din dosarul rezerviștilor: Nu voi accepta denigrarea valorilor mele
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj public după apariția stenogramelor din dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui, în care numele său este menționat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria.

„Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit documentelor din anchetă, s-ar fi încercat scoaterea sa din țară, deși se afla sub control judiciar.

Reacția lui Călin Georgescu: „Nu am avut nicio legătură cu persoanele menționate”

Călin Georgescu a respins categoric informațiile apărute în presă. Fostul candidat la prezidențiale a adăugat că nu va lăsa aceste acuzații să-i afecteze imaginea.

„Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană. Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict. Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, a mai scris Georgescu în postare.

DNA

DNA, Sursă foto: Facebook

Cum ar fi fost gândit planul de „angajare fictivă”

Conform surselor judiciare, pe 27 mai 2025, Pîrvu-Ularu Silviu ar fi vorbit la telefon cu soția sa, relatând că Hanț Constantin Dănuț l-ar fi „angajat fictiv” pe Călin Georgescu într-una dintre firmele sale din Viena, pentru ca acesta să poată pleca din România în pofida măsurii de control judiciar.

„Îmi trimite COSTI și ăștia i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? … și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”, se arată într-un fragment din stenogramele publicate.

Ce informații au oferit anchetatorii până acum

Anchetatorii susțin că prin această manevră se urmărea eludarea restricțiilor impuse de instanță, iar firma din Austria — o societate de consultanță financiară — ar fi fost controlată de Hanț Constantin Dănuț. Pe hârtie, Georgescu ar fi urmat să figureze ca persoană responsabilă de activitatea companiei.

„Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul său relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul unor măsuri preventive”, se precizează în documentele anchetei.

Călin Georgescu a respins ferm aceste acuzații, afirmând că nu are nicio legătură cu persoanele menționate în dosar și că va continua să își apere reputația prin mijloace legale.

