Ședința Coaliției: Decizii-cheie pentru administrație, economie și Mercosur. Surse

În prima ședință a Coaliției din 2026, partidele aflate la guvernare au convenit ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe un pachet de măsuri privind reforma administrației, corelat cu măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Surse din coaliție au dezvăluit că proiectele de lege vor fi separate, similar procedurilor de la angajările de răspundere trecute. Această decizie a fost luată pentru a evita eventuale probleme de aplicabilitate, în cazul în care vreun pachet ar fi contestat la Curtea Constituțională.

Pentru pregătirea bugetului pe 2026, coaliția a decis constituirea unui comitet format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, câte maximum patru reprezentanți ai fiecărui partid și reprezentanți ai primarilor de municipii, orașe și comune.

Potrivit surselor, inițiativa a venit la solicitarea PSD, care a invocat intenția ministrului Bolojan de a reduce cotele defalcate din TVA și impozitele pe venit comparativ cu 2025. Aceasta ar fi însemnat ca unitățile administrativ-teritoriale să fie nevoite să se autofinanțeze, deși multe dintre ele se confruntă deja cu dificultăți financiare. Comitetul va fi coordonat de vicepremierul Tanczos Barna.

Liderii PSD și UDMR au criticat gestionarea de către Ministerul Afacerilor Externe a votului României în COREPER în cadrul acordului UE-Mercosur. În acest context, s-a cerut ca ministrul Oana Țoiu să ofere explicații la următoarea ședință a Coaliției.

Sorin Grindeanu a solicitat măsuri concrete din partea MAE și a Ministerului Economiei pentru contracararea efectelor negative ale prevederilor acordului, dacă acestea vor fi aplicate ca atare. Grindeanu a ar fi spus că deciziile pentru români nu pot fi luate fără consultarea Coaliției.

Totodată, au apărut informații potrivit cărora MAE pregătește concursuri de angajare netransparente, în condițiile în care premierul Bolojan a solicitat blocarea angajărilor în instituții.

Ministrul Miruță nu a reușit să clarifice declarațiile sale privind trimiterea Armatei în Groenlanda. În schimb, Kelemen Hunor l-a ironizat, oferindu-se să meargă el în Groenlanda, amintind că a efectuat stagiul militar la Vânătorii de munte.

Reprezentanții USR nu au venit cu propuneri concrete legate de buget sau de acordul Mercosur. Sursele precizează că USR s-a concentrat pe solicitarea de funcții de subprefecți și în alte instituții deconcentrate.

De asemenea, a apărut un conflict între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanții USR, pe tema atacurilor la adresa sa din perioada când a fost ministru al Justiției, legate de Legile Justiției. În contextul discuțiilor, premierul Bolojan a solicitat ca partidele să desemneze reprezentanți în comitetul de lucru pentru Justiție, însă USR a revenit la discuțiile despre funcții. PSD a precizat că mai întâi trebuie să decidă intern pe cine desemnează și ce propuneri va face.