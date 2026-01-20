Sorin Grindeanu anunță prioritățile PSD: Avem două pachete pe masă, administrație locală și relansare economică. Live text

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD, este invitat în emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache.

În centrul discuției se află strategia PSD, relația cu partenerii de guvernare, temele economice și sociale aflate pe agenda publică, dar și perspectivele pentru alegeri.

„Noi ar fi trebuie să avem deja buget. Până în 20 decembrie trebuia deja votat un buget, astfel încât să întrăm în noul an cu toate treburile știute. Noi de 8-9 luni auzim doar despre tăieri de investiții și creșteri de taxe, în modul acesta reduci deficitul. Doar că este foarte posibil ca economia să scadă, în acest caz avem nevoie de măsuri pe care UDMR le-a susținut. Eu am invitat și ceilalți parteneri de coaliție să vină cu propuneri.

În momentul de față avem două pachete pe masă: pachetul pe administrație locală și centrală și pachetul pe relansare economică. Este foarte greu să le combini. PSD a anunțat de luni bune că împreună cu acest pachet există și un pachet de relansare economică, faptul că avem un deficit undeva în jur de 8% asta spune multe despre Guvernare. În 6 luni din punct de vedere economic tot ce s-a întâmplat a fost să se majoreze cu două puncte procentuale TVA-ul.”

„Noi ieri în coaliție am cerut să se întâmple o comisie care să vină cu un punct de vedere privind construcția bugetului. Mâine va avea loc prima ședință unde toate partidele își vor trimite câte un reprezentat, astfel încât până săptămâna viitoare să se iasă cu un punct de vedere comun. Eu cred că lucrurile trebuie să fie cât se poate de echilibrate, dacă tot se strang bani pentru autoritățile locale.”

„Este o relație grea, și nu doar eu consider asta. Este greu cu el de la interacțiune până la dialog, dânsul are o inflexibilitate foarte mare la orice idee venită din exteriorul proriei gândiri. În dialog cu PSD acesta prezintă mereu propria viziune, dar nu este așa doar cu PSD. Și cu celelalte partide se comportă la fel de dificil.

Pot să vă dau un exemplu de ieri când USR și UDMR l-au întrebat ce este cu comitetul acela pentru legile justiției. Au fost foarte multe întrebări adresate despre situația din justiție și cum se procedează la ora actuală iar dânsul nu a răspuns la nicio întrebare. Eu privesc cu îngrijorare acea desfășurare de forțe în cadrul unui post de televiziune care acum se numește comitet. Eu tot ce știu este că în seara asta există CSM, există diverse comisii, totul legal, sunt lucruri care se pot discuta într-o formă organizată. Tot ce vine din societatea civilă este foarte bine venit dar asta nu înseamnă că trebuie să inventăm comitete.”

„Eu nu vreau să îl apăr sau să îl critic, doar că am mai vazut acest film. Eu știu doar că în acest moment există în analiză la Universitatea unde și-a dat doctoratul și de acolo vom afla decizia finală. Despre asta trebuie să fie vorba. Până atunci PSD îl susține pe Marinescu fiind un ministru care și-a făcut treaba foarte bine. Dacă decizia v-a fi de plagita evident că acesta o să fie schimbat.

Tot ce s-a întâmplat cu Marinescu nu se poate numi coincidență. Acesta a fost un plan foarte bine pus la punct care a început odată cu un reportaj care a creat emoție. Totul pare ca un plan roșu pentru că în această perioadă sunt concursurile pentru parchete. Eu nu cred că partidele au făcut asta. Dar nici un suspect, la acest moement pare că este un plan coerent. PSD nu face negocieri pe acest subiect pentru că nu este legal așa ceva, acele posturi se oferă pe concurs. Noi nu dorim să intrăm într-un scenariu în care se negociează posturi atât de importante.”

„Nu, eu nu cred acest lucru. Eu am vorbit cu foarte mulți aleși locali ai PNL-ului care au avut aceeași abordare ca aleși locali PSD, fie că vorbim de investii fie că vorbim de impozite și bugetul pe 2026. Aici nu a existat culoare politică.