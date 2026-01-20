Exclusiv. Revine „Diamantul”: Ana Bărbosu se întoarce în lotul național pentru CE și CM, după succesul istoric din SUA

Gimnastica românească primește o veste uriașă în perspectiva marilor competiții din 2026. Ana Bărbosu, cea mai valoroasă gimnastă a momentului și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2024, revine sub tricolor. După o perioadă în care a concurat în sistemul universitar american, sportiva este gata să pună umărul la formarea unei echipe redutabile pentru Campionatele Europene și Mondiale.

Plecată la începutul anului 2025 în Statele Unite după ce a acceptat o bursă la prestigioasa Stanford University, Ana Bărbosu nu a întârziat să uimească lumea gimnasticii de peste ocean. Chiar de la primul concurs, românca a intrat în istoria NCAA, câștigând la individual compus cu un total de 39,400 puncte — cel mai bun debut al unui atlet de la Stanford din ultimii 25 de ani.

Deși performanțele sale în SUA au fost la cel mai înalt nivel, situația Anei în raport cu Federația din țară a fost incertă. Absența ei de la competițiile oficiale din România a fost cauzată de lipsa legitimării la un club autohton. Problema a fost însă soluționată recent: Ana Bărbosu a fost legitimată de Clubul Sportiv Dinamo. Un rol crucial în această mutare l-a avut marea campioană Nadia Comăneci, care a facilitat dialogul dintre gimnastă și Ionuț Popa, președintele clubului din Ștefan cel Mare.

Noul antrenor al lotului național, Nicolae Forminte, care a revenit la cârma echipei după o pauză de trei ani, la propunerea președintelui FRG, Ionuț Suciu, mizează pe experiența Anei pentru a reclădi prestigiul gimnasticii românești. Calendarul este unul încărcat:

Campionatul European: Zagreb, Croația (13-16 august)

Campionatul Mondial: Rotterdam, Olanda (17-25 octombrie)

„Sper să reușim să aliniem o echipă unde să le regăsim pe Ana Bărbosu, pe Sabrina Voinea și pe Denisa Golgotă. Să integrăm și junioarele care au confirmat anul trecut. Vom avea o echipă redutabilă, dar cu condiția ca toată lumea să înțeleagă că, înainte de a se reprezenta pe ea, reprezinți România”, a declarat Nicolae Forminte pentru AS.

Deși Ana a făcut senzație în campionatul universitar, antrenorul Forminte rămâne precaut cu privire la adaptarea exercițiilor pentru codul de punctaj internațional:

Dificultatea: În NCAA, accentul se pune pe execuție, nu neapărat pe dificultate extremă.

Programul: Forminte este curios să vadă dacă Ana și-a păstrat elementele de dificultate folosite la ediția precedentă a Europenelor de la Leipzig (unde a câștigat 4 medalii).

Pregătirea: Federația și COSR se ocupă de coordonarea cu sportiva aflată în SUA pentru a asigura o integrare perfectă în lotul de la Zagreb.

Ultima prezență oficială a Anei Bărbosu pentru România a fost în luna mai a anului trecut, la CE de la Leipzig, unde a strălucit cu:

Aur la sol;

Argint la bârnă;

Bronz la paralele și individual compus.

Cu legitimarea la Dinamo rezolvată și cu un moral ridicat după succesele din SUA, Ana Bărbosu redevine pilonul principal al echipei naționale. Ea va rămâne la studii în Statele Unite ale Americii, dar va concura pentru lotul României.

Fanii gimnasticii așteaptă acum cu nerăbdare luna august, când „tricolorele” vor încerca să urce din nou pe podiumul european la Zagreb.