Ana Bărbosu a impresionat publicul din Statele Unite. Gimnasta a câștigat primul loc la individual compus
- Raluca Dan
- 12 ianuarie 2026, 18:53
Gimnasta Ana Bărbosu a impresionat publicul din Statele Unite, obținând cel mai bun debut din istoria NCAA în proba de individual compus, unde s-a clasat pe primul loc cu nota generală de 39.400.
Gimnasta, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, în vârstă de 19 ani, a ales să studieze la universitatea Stanford din SUA și a debutat, noaptea trecută, în campionatul interuniversitar, împotriva celor de la Denver. Sportiva a ocupat primul loc la individual compus, cu nota generală de 39.400, reușind cel mai bun debut din istoria NCAA.
Programul ei a fost bine primit de publicul din tribune, iar colegele au reacționat imediat, îmbrățișând-o după încheierea exercițiului.
La bârnă, probă la care este vicecampioană europeană, Ana Bărbosu a obținut nota 9.900, a doua cea mai mare acordată unei debutante în istoria competiției. Cea mai mare notă la acest aparat a fost obținută de o colegă a Anei Bărbosu, Sienna Robinson, cu 9.925.
Stanford a pierdut în fața sportivilor de la Denver
Situația s-a schimbat după al treilea aparat, solul, unde au concurat cele două echipe universitare, iar Ana Bărbosu, medaliată olimpică cu bronz la această probă, a avut un nou program reușit. Nota de 9.875 nu a fost cea mai mare din echipă, Sienna Robinson, junioară, reușind 9.925.
După trei rotații, paralele, sărituri și sol, a fost singurul moment al competiției în care Stanford a trecut la conducere, cu 147.325, față de 147.150. Deși Ana a avut o prestație bună în ultima rotație, la bârnă, Stanford nu a reușit să își păstreze avantajul în fața gimnastelor de la Denver și a pierdut confruntarea. Scorul final a fost foarte strâns, 196.575 la 196.475 pentru Denver.
Lilia Cosman, o altă gimnastă din România care a debutat în campionatul universitar
O altă gimnastă română, Lilia Cosman, care a făcut parte din lotul feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, a ales să studieze la Michigan State University și a debutat în campionatul universitar în aceeași zi cu Ana Bărbosu.
Aceasta a concurat la două aparate, paralele și sol, unde a obținut notele 9.800, respectiv 9.700.
