Cooperare militară extinsă între Israel și SUA pe fondul riscurilor de escaladare a conflictului cu Iranul

Tensiunile dintre Israel și Iran au fost aproape de a degenera în confruntări directe de două ori în ultimele săptămâni, pe fondul unor erori de calcul reciproce și al temerilor legate de o posibilă operațiune israeliană surpriză, potrivit The Jerusalem Post.

Declarațiile aparțin fostului șef al Direcției de Informații Militare a Israelului, Tamir Hayman, și au fost făcute într-un interviu acordat postului de radio israelian 103FM.

Potrivit acestuia, situația de securitate regională este marcată de riscuri ridicate, dar și de o coordonare mai strânsă între Israel și Statele Unite, determinată de evoluțiile recente din Iran.

Tamir Hayman a explicat că pregătirile Iranului au creat ceea ce el a numit un „imperativ de coordonare” între Ierusalim și Washington. În acest context, fostul oficial a afirmat că episoadele recente de tensiune au fost rezultatul unor evaluări greșite ale intențiilor ambelor părți, ceea ce a dus la consolidarea cooperării militare dintre Forțele de Apărare ale Israelului și armata americană.

„Nu există acțiune zero în acest moment”, a declarat Hayman, subliniind că Statele Unite au început deja să adopte măsuri în raport cu Iranul.

Potrivit acestuia, acțiunile americane pot varia de la operațiuni informaționale și de influență, până la atacuri cibernetice, operațiuni speciale sau chiar un conflict deschis, în funcție de evoluția situației.

Hayman a atras atenția asupra unui val de relatări neclare, zvonuri și materiale video apărute recent în Iran, sugerând că acestea ar putea face parte dintr-o campanie de influență bazată pe mijloace cibernetice.

„Există o combinație între operațiuni de influență, perturbări locale și acțiuni de subversiune”, a spus el.

Deși a recunoscut că unele dintre incidente ar putea fi întâmplătoare, Hayman a precizat că activitățile de influență în curs contribuie la o stare de confuzie vizibilă în spațiul informațional intern al Iranului.

Referindu-se la posibile schimbări în conducerea Iranului, fostul șef al serviciilor de informații militare israeliene a declarat că scenarii considerate anterior improbabile ar putea deveni posibile.

Acestea includ atât intensificarea discursului naționalist, cât și transformări mai ample, precum o perioadă revoluționară prelungită condusă de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Un astfel de scenariu ar putea presupune instalarea temporară a unui lider sub o formă de dictatură militară. Hayman a menționat că, atâta timp cât ayatollahul Ali Khamenei rămâne lider suprem, un atac de amploare asupra Israelului este puțin probabil, invocând stilul său de conducere prudent.

În schimb, apariția unui lider sprijinit de IRGC, cu o abordare mai îndrăzneață, ar putea modifica echilibrul strategic.

Analizând reacția Teheranului la tensiunile interne, Hayman a afirmat că măsurile de sprijin economic nu au avut rezultatele scontate, iar reprimarea prin forță nu a dus la stabilizare.

În acest context, el a sugerat că negocierile cu Statele Unite ar putea deveni singura opțiune viabilă pentru reducerea presiunii economice prin relaxarea sancțiunilor.

„Discuțiile nu sunt un scenariu absurd”, a spus Hayman, mai ales în cazul în care Iranul ar face o concesie majoră privind îmbogățirea uraniului. El a mai subliniat că orice reacție a Israelului ar depinde de amploarea și natura acțiunilor americane:

„Dacă SUA lansează doar un atac simbolic și noi suntem atacați, nu vom limita răspunsul”.