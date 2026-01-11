Șeful de cabinet al lui Netanyahu, reținut pentru blocarea anchetei privind scurgerile de informații clasificate

Poliția israeliană a anunțat duminică arestarea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, suspectat că ar fi obstrucționat o anchetă privind scurgeri de informații clasificate referitoare la războiul împotriva grupării Hamas, potrivit AFP.

Cazul, care slăbește poziția prim-ministrului Benjamin Netanyahu, se referă la un document clasificat atribuit liderului Hamas, Yahya Sinwar, decedat, divulgat ziarului german Bild în timpul războiului din Fâșia Gaza din septembrie 2024, încălcând cenzura militară israeliană.

Poliția a precizat că un înalt oficial din biroul prim-ministrului a fost reținut pentru interogatoriu sub suspiciunea de obstrucționare a anchetei, fără a-l numi, iar presa israeliană identifică persoana ca fiind Tzachi Braverman, șeful de cabinet al lui Netanyahu, care urma să devină ambasadorul Israelului în Regatul Unit.

Tzachi Braverman a fost acuzat recent de Eli Feldstein, fost consilier al lui Netanyahu, că ar fi încercat să blocheze ancheta legată de scurgerea documentului către publicația Bild. Feldstein a declarat pentru postul public Kan că șeful de cabinet i-ar fi propus să împiedice ancheta.

Documentul sugera că Hamas nu era interesată de un armistițiu sau de un acord de eliberare a ostaticilor răpiți pe 7 octombrie 2023, iar scurgerea a fost folosită pentru a susține argumentul guvernului că doar presiunea militară, nu negocierile, ar asigura eliberarea ostaticilor. Feldstein a afirmat că Netanyahu era la curent cu această scurgere pentru a mobiliza opinia publică.

Poliția israeliană a efectuat duminică o percheziție la domiciliul lui Tzachi Braverman, iar Eli Feldstein, pus anterior sub acuzare și reținut câteva săptămâni în legătură cu cazul scurgerilor de informații, urma să fie interogat din nou. Feldstein este implicat și în scandalul „Qatargate”, în care el și alți colaboratori ai prim-ministrului sunt suspectați că au fost recrutați de Qatar pentru a-și promova imaginea în Israel.

Monarhia din Golf, unde se află conducerea politică a Hamas, mediază negocierile dintre mișcare și Israel. Duminică, liderul opoziției Yair Lapid a cerut suspendarea numirii lui Braverman ca ambasador în Regatul Unit, considerând inacceptabil ca o persoană suspectată de obstrucționarea anchetei să reprezinte Israelul, în timp ce ministrul de externe Gideon Saar a denunțat ceea ce a numit o „vânătoare de vrăjitoare”.