Familia unui comisar german, vizată de antisemitism. Simbol Hamas, găsit la locul incidentului

Germania a deschis o anchetă după ce o construcție de pe proprietatea privată a lui Andreas Büttner, Comisarul pentru Combaterea Antisemitismului din Brandenburg, a fost incendiată în mod deliberat în primele ore ale dimineții de duminică, 4 ianuarie. Incidentul a avut loc în orașul Templin, în timp ce familia lui Büttner se afla acasă, potrivit European Conservative.

Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit în urma incendiului, iar anchetatorii au confirmat că focul a fost provocat intenționat. Poliția tratează cazul ca pe un act de incendiere deliberată.

În apropierea construcției incendiate, anchetatorii au descoperit un simbol descris drept „neconstituțional”. Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a identificat semnul ca fiind un triunghi roșu inversat, simbol adesea utilizat în propaganda Hamas pentru a marca ținte. Această descoperire a ridicat suspiciuni că atacul ar fi fost motivat politic sau ideologic.

Până în prezent, nu au fost efectuate arestări, iar ancheta continuă pentru a determina autorii și circumstanțele exacte ale incidentului.

Andreas Büttner a declarat că incidentul reprezintă o „escaladare serioasă” a tensiunilor, dar a subliniat că nu-l va descuraja în activitatea sa. Într-un comunicat, el a precizat: „Violența și intimidarea nu fac decât să-mi întărească hotărârea de a combate antisemitismul.”

Declarațiile sale reflectă angajamentul de a continua eforturile împotriva discriminării și a urii motivate de prejudecăți religioase sau etnice, în pofida atacurilor care vizează direct persoana sa și proprietatea personală.

Atacul a fost condamnat ferm de către oficialii locali. Premierul landului Brandenburg, Dietmar Woidke, și ministrul de interne, Rene Wilke, au transmis că violența împotriva oamenilor sau proprietății este „absolut inacceptabilă”. În plus, cei doi oficiali au reafirmat angajamentul statului față de respectarea legii și a ordinii publice.

Ich bin schockiert und empört über den Brandanschlag auf das Haus von Andreas Büttner, dem Brandenburgischen Beauftragten für die Bekämpfung von Antisemitismus. Ich hatte das Privileg, gemeinsam mit Andreas während dieses Krieges Räume für den Dialog zu schaffen. Ein Haus in… pic.twitter.com/bZgMyRMpuI — Hamza (@HowidyHamza) January 6, 2026

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cine se află în spatele atacului și pentru a evalua eventualele motive politice sau ideologice. Ancheta implică colectarea de probe fizice, interogarea martorilor și monitorizarea eventualelor piste care ar putea duce la identificarea autorilor.

Evenimentul a atras atenția internațională, fiind perceput ca un atac asupra unui oficial public implicat în combaterea antisemitismului.

Descoperirea simbolului asociat propagandei Hamas a amplificat preocupările privind potențiale legături ideologice și motive politice. Incidentul are loc într-un context european în care autoritățile urmăresc atent creșterea tensiunilor motivate de ură și violență împotriva minorităților.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile germane au promis măsuri ferme pentru identificarea vinovaților și prevenirea unor incidente similare în viitor.