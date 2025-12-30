International

Zeci de parașutiști germani, acuzați de antisemitism și consum de droguri, excluși din armată

Guvernul german a calificat drept „inacceptabile” comportamentele unor militari dintr-un regiment de parașutiști de elită, anchetați pentru violențe, abuzuri sexuale, consum de droguri și afișarea simbolurilor extremei drepte, informează AFP.

Scandal în armata din Germania

Investigațiile se concentrează asupra membrilor celui de-al 26-lea Regiment de Parașutiști, cu baza la Zweibrücken, în sud-vestul Germaniei, aproape de granița cu Franța, și au fost inițiate după ce doi militari au depus sesizări în luna iunie, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Potrivit FAZ, începând din iunie, zeci de parașutiști au fost acuzați de implicare în „incidente de extremă-dreapta și antisemite” și în „ritualuri violente”. Aproximativ 20 de militari au fost deja excluși din armată.

Cercetați disciplinar

În paralel cu înlocuirea comandantului regimentului, procedurile disciplinare au dus la mai multe suspendări și revocări, a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Kenneth Harms, fără a oferi cifre exacte.

„Extremismul de dreapta și comportamente sexuale nepotrivite - acestea sunt infracțiunile respective - nu sunt tolerate în interiorul Bundeswehr”, a spus Harms, subliniind că incidentele sunt „inacceptabile” și reprezintă o „atingere adusă drepturilor intime ale anumitor persoane gravă”, cu „potențialul să dăuneze reputației întregii Bundeswehr”.

Au fost depuse mai multe plângeri

La sfârșitul lui noiembrie, Parchetul din Zweibrücken a anunțat că a primit 19 plângeri venite din rândul armatei și de la instanța disciplinară a Bundeswehr, vizând militari fără grad și subofițeri ai unității.

Poliția anchetează posibile încălcări ale legii privind drogurile sau canabisul de uz personal, dar și acuzații de incitare la ură și „folosirea unor simboluri ale unor organizații anticonstituționale”, termen folosit de autorități pentru mișcările neonaziste.

Un alt scandal a avut loc în 2020 în armata Germaniei

Parchetul a anunțat că anchetele sunt în curs de desfășurare și că „nicio nouă plângere nu a fost depusă între timp”.

În 2020, un comando de elită al armatei germane a fost dizolvat parțial, aproximativ 20 dintre membrii acestuia fiind suspectați de apartenență la mișcarea neonazistă.

