Marea Britanie și Germania, acord de 52 de milioane de lire sterline. Tunuri care trag în timp ce se deplasează

Marea Britanie a anunțat că a semnat un contract de achiziție comun în valoare de 52 de milioane de lire sterline cu Germania pentru a procura un sistem avansat de artilerie montat pe vehicule blindate.

Sistemul este conceput pentru a trage în timp ce se deplasează și pentru a atinge ținte aflate la distanțe de peste 70 km.

Contractul a fost confirmat într‑un comunicat al Ministerului Apărării din Marea Britanie și este parte a cooperării dintre cele două state în domeniul dotării forțelor armate.

Acordul prevede ca Marea Britanie să obțină un demonstrator de capacitate timpurie al sistemului RCH 155, în timp ce Germania va primi două unități pentru testare.

Sistemul RCH 155 este produs de grupul franco‑german de apărare KNDS și de compania germană Rheinmetall, fiind proiectat să ofere mobilitate și precizie pe câmpul de luptă.

Conform aceleiași surse, sistemul are capacitatea de a trage opt proiectile pe minut în timpul deplasării, poate fi operat de un echipaj de doi membri și are o autonomie de până la 700 km fără realimentare.

Vehiculul pe roți pe care este montat sistemul RCH 155 este parte a platformei Boxer 8×8, un transportor blindat multi‑rol.

Sistemul de artilerie este dotat cu un tun de 155 mm/L52, capabil să lanseze muniție la distanțe variabile, în funcție de tipul de proiectil folosit.

Datele tehnice disponibile indică faptul că tunul poate atinge distanțe de până la aproximativ 54 km cu muniție cu rază de acțiune extinsă, iar sistemul de stabilizare permite tragerea în timp ce vehiculul este în mișcare.

Autonomia mare de deplasare și posibilitatea de a folosi un echipaj redus reflectă tendința modernă de a dezvolta echipamente care combină mobilitatea strategică cu capacitățile de luptă autonome.

Achiziția comună face parte dintr‑un efort mai amplu de cooperare între Marea Britanie și Germania în domeniul apărării și al industriei de armament.

În ultimii ani, ambele state au intensificat colaborarea pentru a dezvolta și testa echipamente militare care să răspundă cerințelor moderne de securitate.

De exemplu, în aprilie 2024, Marea Britanie a selectat sistemul RCH 155 ca parte din programul său Mobile Fires Platform, care are scopul de a înlocui vechile tunuri autopropulsate din dotare.

În plus, Germania și alte state europene au făcut achiziții și comenzi semnificative pentru sisteme de artilerie de calibru 155 mm și muniția aferentă, evidențiind un angajament susținut față de consolidarea capacităților defensive.

Deși cele două țări au anunțat doar detaliile inițiale ale contractului, achiziția are implicații asupra modului în care forțele armate își planifică modernizarea.

Cooperarea în achiziția și testarea unor tehnologii militare comune poate influența strategiile de interoperabilitate între forțele aliate.

Sistemele de artilerie mobilă, cum este RCH 155, oferă avantajul de a combina mobilitatea tactică cu puterea de foc extinsă, fiind tot mai căutate în configurațiile moderne de apărare.