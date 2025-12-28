Cinci drone cu origine incertă au perturbat traficul aerian din Germania

Mai multe zboruri au fost deviate în Germania după ce cel puțin cinci drone au fost observate în apropierea unui aeroport din nordul Germaniei, potrivit Deutsche Welle.

Traficul aerian a fost perturbat în Hanovra, în statul Saxonia Inferioară, nordul Germaniei, după ce au fost detectate drone neidentificate în zonă, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului din Hanovra.

Închiderea aeroportului din Hanovra a durat de vineri, ora 21:47, ora locală (20:47 UTC), până sâmbătă, ora 00:16. Originea dronelor nu a fost imediat clară.

Șapte aeronave au fost deviate din cauza închiderii, inclusiv zboruri care se îndreptau spre Bremen, Düsseldorf și Frankfurt. Conexiunile către Frankfurt și Paris au fost anulate, iar două zboruri nu au aterizat în Hanovra și, prin urmare, nu au putut decola sâmbătă.

Cotidianul local Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) a relatat că au fost observate cel puțin cinci drone. Prima dronă a fost observată la o altitudine de aproximativ 80 de metri (puțin peste 262 de picioare) în apropierea unui aerodrom model din apropierea aeroportului, potrivit raportului.

HAZ a raportat că cel puțin două drone s-au apropiat de aeroportul din Hanovra o oră mai târziu.

În ultimele luni, observările de drone au perturbat din ce în ce mai mult traficul pe aeroporturile din Germania și din alte părți ale Europei Centrale și de Nord.

La începutul lunii octombrie, Aeroportul din München a oprit operațiunile de control al traficului aerian în timpul evenimentului Oktoberfest, celebrat în întreaga lume. Luna trecută, Aeroportul Brandenburg din Berlin a oprit, de asemenea, pentru scurt timp zborurile din cauza observărilor de drone.

Autoritățile germane spun că țara se confruntă, de asemenea, cu o creștere a numărului de atacuri cibernetice și comploturi de sabotaj, pe care le suspectează a face parte dintr-o campanie „hibridă” din partea Rusiei.

Duminica trecută, șeful agenției de poliție criminală din Germania (BKA), Holger Münch, a declarat pentru ziarul Bild că peste 1000 de observări suspecte de drone au fost înregistrate în 2025.

El a spus că dronele au fost observate în mare parte în apropierea instalațiilor militare, a aeroporturilor și a altor infrastructuri critice, cum ar fi porturile și sediile producătorilor de arme. Întrebat dacă incursiunile dronelor ar putea fi atribuite Rusiei, Münch a spus că BKA nu poate determina acest lucru cu „100% certitudine”.