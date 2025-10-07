Guvernul Bavarei aprobă legea care le dă polițiștilor dreptul de a trage în drone

Guvernul landului german Bavaria a aprobat marţi un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor în situaţii considerate periculoase. Măsura vine după ce săptămâna trecută operaţiunile aeroportului din München au fost perturbate de apariţii misterioase de drone, informează agenţia DPA.

Aceste incidente se adaugă unor situaţii similare înregistrate în alte ţări europene, mai ales în Danemarca. Unii responsabili atribuie astfel de acţiuni Rusiei, care însă neagă orice implicare, generând o dezbatere amplă în Germania privind modul adecvat de reacţie în faţa dronelor neidentificate.

Dacă până acum doborârea dronelor cu arme de foc era dificilă tehnic, proiectul aprobat de guvernul bavarez le oferă polițiștilor prerogativa de a acționa astfel în situații de necesitate. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie doar de votul favorabil al parlamentului landului.

Premierul bavarez, Markus Söder, a vorbit despre importanța măsurii: „Nu este cazul să intrăm în panică, dar este nevoie de mai multă prudenţă. Concluzia este că trebuie să le doborâm în loc să aşteptăm”. El a adăugat că poliţia trebuie să poată neutraliza dronele pentru a proteja populaţia, și că este necesar ca autoritățile să poată „înarma propriile noastre drone”.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, crearea unui centru de apărare împotriva dronelor, care va fi situat la Erding, în apropierea aeroportului din München. În acest centru, armata germană va colabora cu companii tehnologice bavareze pentru dezvoltarea de soluții împotriva amenințărilor aeriene.

Inițiativa landului Bavaria ar putea fi extinsă la nivel federal. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, și-a exprimat deja intenția de a crea un centru comun de apărare împotriva dronelor pentru întreaga țară.