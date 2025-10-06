International

Germania acuză Rusia că ar fi în spatele unor zboruri de drone de recunoaștere

Comentează știrea
Germania acuză Rusia că ar fi în spatele unor zboruri de drone de recunoaștereFriedrich Merz. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că autoritățile de la Berlin suspectează Rusia de implicare în recentele incidente aeriene în care mai multe drone de recunoaștere au fost observate zburând în spațiul aerian german, anunță Reuters.

Incident fără precedent: drone rusești, detectate în mai multe regiuni

În weekendul trecut, serviciile de securitate germane au raportat un val neobișnuit de incursiuni cu drone neidentificate, unele dintre ele survolând zone civile și militare. Cazul cel mai grav s-a înregistrat la Aeroportul Internațional din München, unde traficul aerian a fost suspendat temporar din motive de siguranță.

Potrivit autorităților aeroportuare, peste 10.000 de pasageri au fost afectați, iar zeci de zboruri au fost fie anulate, fie redirecționate.

„Presupunerea noastră este că Rusia este implicată în majoritatea acestor zboruri de drone”, a afirmat cancelarul Friedrich Merz, într-o conferință de presă susținută la Berlin.

Grecia refuză, a doua oară, extrădarea lui Sorin Oprescu
Grecia refuză, a doua oară, extrădarea lui Sorin Oprescu
Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani
Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani

Drone de recunoaștere, nu de atac

Oficialii germani au precizat că niciuna dintre dronele observate nu era echipată cu armament. Toate aveau un caracter de recunoaștere și supraveghere, fiind folosite, cel mai probabil, pentru colectarea de date sensibile despre infrastructura strategică.

„Frecvența acestor incursiuni este fără precedent, chiar și comparativ cu perioada Războiului Rece”, a subliniat Merz.

Conform agenției Reuters, Berlinul tratează situația ca pe un semnal de avertisment, suspectând Moscova că testează reacțiile sistemului de apărare aeriană german.

drone

drone / sursa foto: dreamstime.com

Berlinul cere acțiune coordonată din partea NATO

Guvernul german colaborează în prezent cu partenerii din NATO pentru analizarea incidentelor și întărirea securității aeriene în regiune. Cancelarul Merz a subliniat că aceste manevre fac parte dintr-o strategie mai amplă de intimidare și destabilizare la nivel european.

„Ne confruntăm cu o nouă formă de amenințare hibridă. Scopul acestor drone nu este atacul direct, ci testarea capacităților noastre de reacție”, a afirmat liderul german.

Măsuri sporite de securitate luate în Germania

Ministerul german al Apărării a confirmat că lucrează la modernizarea sistemului de detecție și neutralizare a dronelor, inclusiv prin instalarea de senzori avansați și utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea zborurilor neautorizate.

În același timp, autoritățile locale au transmis cetățenilor recomandări privind vigilența civică – solicitându-le să raporteze imediat orice activitate aeriană suspectă, mai ales în apropierea infrastructurii energetice și de transport.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Gigi spune:
    6 octombrie 2025 la 10:27

    Incident fără precedent: drone rusești, detectate în mai multe regiuni

    În weekendul trecut, serviciile de securitate germane au raportat un val neobișnuit de incursiuni cu drone neidentificate

    Bai nene, tu ne cam sfidezi inteligenta: Sunt neidentificate dar rusesti? Chiar daca o si spus Merz ineptia asta, datoria ta de jurnalist e sa observi acest lucru si sa nu spui asemenea tampenii publicului. E noul sindrom al vacii nebune rusofobe?

Stiri calde

13:39 - Salariul minim pe economie ar putea crește. Cu cât ar putea fi majorat
13:29 - Grecia refuză, a doua oară, extrădarea lui Sorin Oprescu
13:19 - Gigi Becali felicită ANAF după demersul făcut în cazul Iohannis: Bravo că l-au umilit
13:12 - Bani trimiși din străinătate mai rapid și mai sigur. Republica Moldova devine membră SEPA Video
12:59 - Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani
12:50 - Gigi Becali a apelat la reporteri ca să-și întrebe jucătorii dacă dorm pe teren

HAI România!

Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)

Proiecte speciale