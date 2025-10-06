Germania acuză Rusia că ar fi în spatele unor zboruri de drone de recunoaștere

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că autoritățile de la Berlin suspectează Rusia de implicare în recentele incidente aeriene în care mai multe drone de recunoaștere au fost observate zburând în spațiul aerian german, anunță Reuters.

În weekendul trecut, serviciile de securitate germane au raportat un val neobișnuit de incursiuni cu drone neidentificate, unele dintre ele survolând zone civile și militare. Cazul cel mai grav s-a înregistrat la Aeroportul Internațional din München, unde traficul aerian a fost suspendat temporar din motive de siguranță.

Potrivit autorităților aeroportuare, peste 10.000 de pasageri au fost afectați, iar zeci de zboruri au fost fie anulate, fie redirecționate.

„Presupunerea noastră este că Rusia este implicată în majoritatea acestor zboruri de drone”, a afirmat cancelarul Friedrich Merz, într-o conferință de presă susținută la Berlin.

Oficialii germani au precizat că niciuna dintre dronele observate nu era echipată cu armament. Toate aveau un caracter de recunoaștere și supraveghere, fiind folosite, cel mai probabil, pentru colectarea de date sensibile despre infrastructura strategică.

„Frecvența acestor incursiuni este fără precedent, chiar și comparativ cu perioada Războiului Rece”, a subliniat Merz.

Conform agenției Reuters, Berlinul tratează situația ca pe un semnal de avertisment, suspectând Moscova că testează reacțiile sistemului de apărare aeriană german.

Guvernul german colaborează în prezent cu partenerii din NATO pentru analizarea incidentelor și întărirea securității aeriene în regiune. Cancelarul Merz a subliniat că aceste manevre fac parte dintr-o strategie mai amplă de intimidare și destabilizare la nivel european.

„Ne confruntăm cu o nouă formă de amenințare hibridă. Scopul acestor drone nu este atacul direct, ci testarea capacităților noastre de reacție”, a afirmat liderul german.

Ministerul german al Apărării a confirmat că lucrează la modernizarea sistemului de detecție și neutralizare a dronelor, inclusiv prin instalarea de senzori avansați și utilizarea inteligenței artificiale pentru identificarea zborurilor neautorizate.

În același timp, autoritățile locale au transmis cetățenilor recomandări privind vigilența civică – solicitându-le să raporteze imediat orice activitate aeriană suspectă, mai ales în apropierea infrastructurii energetice și de transport.