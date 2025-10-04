International

Merz și Macron, avertisment asupra „iluminismul întunecat” din UE: Noi alianţe atacă democraţia liberală

Comentează știrea
Merz și Macron, avertisment asupra „iluminismul întunecat” din UE: Noi alianţe atacă democraţia liberalăFriedrich Merz. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Liderii Germaniei și Franței au marcat vineri 35 de ani de la reunificarea democratică a Germaniei, cerând mai multă fermitate împotriva atractivității crescânde a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, potrivit Reuters.

Merz: Noi alianţe atacă democraţia liberală

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au afirmat că Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a contracara ascensiunea partidelor iliberale și anti-imigrație, inclusiv prin întărirea economiei aflate în declin.

„Noi alianţe ale autocraţiilor se formează împotriva noastră şi atacă democraţia liberală ca mod de viaţă”, a spus Merz, în faţa unui public format din demnitari din ambele ţări, la Saarbrucken.

„În faţa revenirii iluminismului întunecat (...) există o cale către o nouă iluminare, o cale de a iubi cultura, muzica, literatura, conversaţia şi dezbaterea, de a crede că respectul şi ştiinţa sunt mai puternice decât ura şi furia”, a declarat Macron.

Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate
Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate
„Premierul SUA”. Stephan Miller, unul dintre puternicii din culisele Casei Albe
„Premierul SUA”. Stephan Miller, unul dintre puternicii din culisele Casei Albe
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron. Sursa foto: Captură video Youtube

Cancelarul german: Ani de migraţie nedirecţionată către Germania ne-au polarizat ţara

Merz a avertizat că dificultățile economice din Uniunea Europeană oferă anumitor partide șansa de a promova soluții radicale, aflate în contradicție cu democrația.

„Ani de migraţie neregulamentară şi nedirecţionată către Germania ne-au polarizat ţara. Politica, statul, guvernul au responsabilitatea lor, dar amploarea provocării trebuie înţeleasă de noi toţi, de fiecare cetăţean din ţara noastră”, a mai spus cancelarul german.

Economia Germaniei, grav afectată

Ziua reunificării Germaniei, sărbătorită pe 3 octombrie, marchează încheierea, în 1990, a divizării țării după al Doilea Război Mondial într-o democrație occidentală și un regim comunist estic controlat de sovietici, simbolizat de Zidul Berlinului care împărțea capitala, notează Reuters.

Merz a devenit cancelar în februarie, după o campanie electorală dominată de dezbateri aprinse pe tema migrației. În prezent, extrema dreaptă depășește conservatorii în unele sondaje, într-un moment în care economia germană, puternic dependentă de exporturi și de sectorul tehnologic, traversează cea mai mare criză din ultimele decenii, pe fondul războiului tarifar declanșat de Trump, notează sursa menționată anterior.

Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a fost grav afectată de protecționismul american și de concurența tot mai dură a Chinei. De la finalul pandemiei de COVID, aproape că nu a mai înregistrat creștere, alimentând o stare generală de nemulțumire.

De asemenea, potrivit Reuters, Germania și Franța se confruntă cu presiuni din partea partidelor de extremă dreapta, unde curentele pro-ruse au câștigat teren în multe sondaje de opinie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:25 - Cum se fac castingurile pentru emisiuni. Este un proces lung și amplu
07:14 - Închisoarea lui Ceaușescu, între legende negre și un viitor de hotel-muzeu
07:03 - Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate
06:54 - „Premierul SUA”. Stephan Miller, unul dintre puternicii din culisele Casei Albe
06:45 - Vedete care refuză operațiile estetice. Nu și-ar schimba niciodată chipul
06:34 - Prognoza meteo, 4 octombrie. Vreme rece, cu ploi și lapoviță la munte

HAI România!

Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare
Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Proiecte speciale