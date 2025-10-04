Merz și Macron, avertisment asupra „iluminismul întunecat” din UE: Noi alianţe atacă democraţia liberală

Liderii Germaniei și Franței au marcat vineri 35 de ani de la reunificarea democratică a Germaniei, cerând mai multă fermitate împotriva atractivității crescânde a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, potrivit Reuters.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au afirmat că Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a contracara ascensiunea partidelor iliberale și anti-imigrație, inclusiv prin întărirea economiei aflate în declin.

„Noi alianţe ale autocraţiilor se formează împotriva noastră şi atacă democraţia liberală ca mod de viaţă”, a spus Merz, în faţa unui public format din demnitari din ambele ţări, la Saarbrucken.

„În faţa revenirii iluminismului întunecat (...) există o cale către o nouă iluminare, o cale de a iubi cultura, muzica, literatura, conversaţia şi dezbaterea, de a crede că respectul şi ştiinţa sunt mai puternice decât ura şi furia”, a declarat Macron.

Merz a avertizat că dificultățile economice din Uniunea Europeană oferă anumitor partide șansa de a promova soluții radicale, aflate în contradicție cu democrația.

„Ani de migraţie neregulamentară şi nedirecţionată către Germania ne-au polarizat ţara. Politica, statul, guvernul au responsabilitatea lor, dar amploarea provocării trebuie înţeleasă de noi toţi, de fiecare cetăţean din ţara noastră”, a mai spus cancelarul german.

Ziua reunificării Germaniei, sărbătorită pe 3 octombrie, marchează încheierea, în 1990, a divizării țării după al Doilea Război Mondial într-o democrație occidentală și un regim comunist estic controlat de sovietici, simbolizat de Zidul Berlinului care împărțea capitala, notează Reuters.

Merz a devenit cancelar în februarie, după o campanie electorală dominată de dezbateri aprinse pe tema migrației. În prezent, extrema dreaptă depășește conservatorii în unele sondaje, într-un moment în care economia germană, puternic dependentă de exporturi și de sectorul tehnologic, traversează cea mai mare criză din ultimele decenii, pe fondul războiului tarifar declanșat de Trump, notează sursa menționată anterior.

Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a fost grav afectată de protecționismul american și de concurența tot mai dură a Chinei. De la finalul pandemiei de COVID, aproape că nu a mai înregistrat creștere, alimentând o stare generală de nemulțumire.

De asemenea, potrivit Reuters, Germania și Franța se confruntă cu presiuni din partea partidelor de extremă dreapta, unde curentele pro-ruse au câștigat teren în multe sondaje de opinie.