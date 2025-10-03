Frauda cu subvențiile UE, o problemă în toată Europa

Frauda cu subvențiile UE nu este doar o problemă a Greciei, ci este peste tot, avertizează procurorul șef al Parchetului European, citat de Politico. Și, cum subvențiile agricole reprezintă o treime din bugetul UE, asta le face o țintă tentantă pentru schemele de corupție. Nu este vorba doar de Grecia și Slovacia, ci fondurile agricole ale UE și alte subvenții alimentează corupția în întregul bloc comunitar, a avertizat joi procurorul-șef al Europei.

O escrocherie masivă menită să fraudeze UE cu sute de milioane de euro a zguduit Atena anul acesta, după ce mulți greci au primit în mod necorespunzător subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau sau pentru munci agricole pe care nu le-au efectuat. Mai mulți miniștri și miniștri adjuncți au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal.

Însă șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a declarat într-un interviu că Grecia este departe de a fi un caz singular. „Nu aș spune că Grecia este foarte diferită. Am observat fraude cu subvențiile în aproape toate statele membre, diferența constă în câte cazuri avem”, a spus procurorul român.

„În Grecia am descoperit că modul în care a fost comisă activitatea infracțională a fost foarte sistematic și foarte bine organizat, cu implicarea unor oficiali oarecum înalți. Dar vedem aceleași lucruri și în alte state membre”

Subvențiile agricole generoase ale Uniunii Europene sunt o țintă tentantă pentru schemele de corupție, deoarece reprezintă o treime din întregul buget al UE.

Într-o conferință de presă, Kövesi a dezvăluit că a primit o scrisoare de la un fermier grec în care susținea că solicitanții onești au fost excluși de la fondurile UE, deoarece alții au recurs la mită. „Haideți să vorbim despre asta: cum fermierii onești nu au avut acces”, a spus ea.

O altă țintă majoră a EPPO este Facilitatea de Redresare și Reziliență, înființată în urma pandemiei de coronavirus pentru a distribui sume uriașe de bani pentru a ajuta țările să se pună pe picioare.

Sute de cazuri de RRF sunt investigate în prezent de EPPO.„Acum avem aceste fonduri RRF. Desigur, crima organizată a îndreptat atenția asupra acestui aspect pentru că poate face bani”, a declarat ea.

Mesajul pe care a încercat Kövesi să-l transmită infractorilor din spatele acestei fraude a fost: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai există refugii sigure pentru voi. Am descoperit un nou continent al criminalității. Crima organizată devine mai puternică prin fraudarea bugetelor UE și naționale.”

Pentru a se ocupa de aceste cazuri, ea caută o echipă mai mare, atât la Atena, cât și în alte părți, și a solicitat mai mulți procurori delegați europeni pentru a lucra în echipa sa, conducând anchete transfrontaliere privind infracțiuni legate de bugetul UE, precum și anchetatori financiari naționali dedicați, de la poliție, autorități vamale și fiscale, pentru a lucra exclusiv la cazurile EPPO.

„Nu există o țară curată. Toată lumea este afectată de corupție și fraudă financiară”, a spus ea.

Unele dintre investigații se lovesc de obstacole când vine vorba de o posibilă implicare politică. În Grecia, EPPO investighează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri UE în legătură cu un accident feroviar din Tempi, care a cauzat moartea a 57 de persoane. Guvernul conservator Noua Democrație din Grecia a respins apelul EPPO la acțiune împotriva a doi foști miniștri după accident.

„Corupția poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a repetat ea.

Guvernul a blocat, de asemenea, o anchetă privind miniștrii presupuși implicați în frauda agricolă de tip bulgăre de zăpadă. EPPO investighează modul în care schema a implicat oameni de afaceri, personalități politice și persoane care lucrează la organizația responsabilă de supravegherea distribuirii subvențiilor UE, o agenție de stat numită OPEKEPE.