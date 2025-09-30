International

Investiția de miliarde din UE, care a fost supraestimată. Țările membre și-au dat seama că au greșit

Investiția de miliarde din UE, care a fost supraestimată. Țările membre și-au dat seama că au greșitUniunea Europeană. Sursa foto: Pixabay
Statele car efac parte din Uniunea Europeană au devenit sceptice legat de obiectivele ce vizează microcipurile. Este vorba despre un target fixat în urmă cu doi ani.

Plan nerealist făcut de UE, obiectivul nu poate fi atins până în 2030

Ideea creşterii cotei de piaţă a UE pe piaţa globală a microcipurilor până la un procent de 20% până în 2030 este nerealistă. Asta se precizează într-un document comun ce a fost publicat ieri.

În 2023, statele membre ale UE şi Parlamentul European au convenit să promoveze extinderea industriei microcipurilor în UE cu investiţii masive, de miliarde de euro.

În prezent, statele membre cer o revizuire cuprinzătoare a strategiei pentru semiconductori. Semnatarii au criticat obiectivul actual ca fiind definit prea larg şi lipsit de o concentrare strategică clară asupra domeniilor şi motivelor pentru care Europa ar trebui să fie lider în lanţul valoric al semiconductorilor.

Cum se mișcă marii concurenți din domeniu

Concurenţii globali şi-au crescut semnificativ investiţiile publice şi o mare parte din crearea de valoare are loc în afara Uniunii Europene, au remarcat ţările membre UE.

Cei care au smenat documentul au recunoscut că sectorul este important, chiar crucial în domenii precum producţia de automobile, telecomunicaţiile, apărarea şi inteligenţa artificială. Aceştia solicită un proces de aprobare mai rapid în următorul buget al UE.

Intel a renunțat

Au fost stabilite obiective ambiţioase, iar asta pentru semiconductorii sunt vitali în vremurile actuale. Fără cipuri, nu ar exista inteligenţă artificială, după cum a explicat un purtător de cuvânt al Uniunii Europene.

În prezent se derulează un proces de revizuire a legislaţiei, la care pot participa şi statele membre ale organizației de pe „Bătrânul Continent”. Deja, unul din proiectele de top, care vizează planurile grupului american Intel de a construi o fabrică de cipuri în oraşul german Magdeburg, este exclus. Iar asta pentru producătorul de cipuri, care trece print-o gravă criză, a anulat demersul.

