Social Exclusiv. Mafia samsarilor de câini. Cum sunt păcăliți românii să cumpere animale de companie bolnave de pe internet







Comerțul cu animale de rasă s-a mutat în mediul online, unde samsarii se întrec în oferte pentru toate buzunarele. Deși vorbim despre ființe vii, prețul este negociat la sânge de mulți crescători care urmăresc să facă profit din aceste „tranzacții”. În exclusivitate pentru EVZ, purtătorul de cuvânt al Asociației Chinologice Române a explicat cum pot evita românii capcanele samsarilor de pe internet.

În spatele anunțurilor din online se ascunde riscuri serioase: vânzători fără autorizație, animale fără documente oficiale sau pui cu probleme de sănătate.

Juristul Lucian Bagia, purtător de cuvânt al Asociației Chinologice Române, susține că în România există puțini câini de rasă pură.

„Câinele de rasă pură este doar câinele care are pedigree. Pedigree-ul este certificatul de naștere al câinelui sau, cum este în cazul mașinilor, pentru că din păcate în România câinii sunt considerați bunuri mobile, ar fi cartea de identitate a mașinii. În acesta apare numărul de microcip, numele părinților, entitatea emitentă”, ne-a spus el.

Potrivit acestuia, cumpărătorul trebuie să verifice datele de pe microcipul câinelui cu ajutorul unui cititor special.

„Un câine de rasă este cel care are un pedigree. Dar cum pot să mă asigur că este al câinelui respectiv? Nu poți să verifici cu ochiul liber numărul de microcip, ai nevoie de un cititor și atunci trebuie să rogi vânzătorul să apropie cititorul de gâtul câinelui.

Acesta este detectat, apare numărul pe cititor și compari acel număr cu cel din pedigree. Atunci știi sigur că acel câine este de rasă pură pentru că există o identitate perfectă între numărul de microcip implantat și cel de pe certificatul de origine”, adaugă Lucian Bagia.

Deși mulți câini prezintă caracteristicile specifice rasei, specialistul atrage atenția că 95% dintre ei nu au certificat de origine.

„Din experiența noastră, câinii de rasă pură în România sunt mai puțin de 5%. Restul sunt câini metiși. Câinele metis este cel care prezintă caracteristicile fenotipice (cele care se văd cu ochiul liber) și genotipice (care se văd doar în analiza de laborator).

Sunt câini care au caracteristici fenotipice ale unei rase. Un metis de rottweiler arată ca un rottweiler, dar nu are act de origine care să ateste că și părinții lui au fost din aceeași rasă pură. Deci, cam 95% din câinii din România nu au certificat de origine”, mai spune reprezentantul Asociației Chinologice Române.

Juristul Lucian Bagia afirmă că responsabilitatea crescătorilor se reflectă în testările amănunțite ale părinților puilor de rasă. Potrivit acestuia, sănătatea puilor depinde în mare măsură de genetica părinților, iar bolile acestora pot fi transmise cu ușurință.

„Crescătorii care produc în mod responsabil câini de rasă realizează foarte multe teste părinților puilor. Pentru că vorbim despre ființe vii, genetica are cel mai mare rol. În acest caz, dacă ai părinți bolnavi, în cele mai multe situații problemele medicale se transmit puilor”, a continuat purtătorul de cuvânt al asociației.

Lucian Bagia subliniază că Asociația Chinologică Română, afiliată Federației Chinologice Internaționale și responsabilă pentru omologarea a 363 de rase, respectă reguli stricte de reproducere și bunăstare a animalelor.

Conform acestor norme, o femelă nu poate fi împerecheată de mai mult de trei ori în doi ani, iar puii nu pot fi despărțiți de mamă înainte de opt săptămâni. Bagia atrage atenția asupra importanței acestei interacțiuni, esențială pentru protecția și dezvoltarea sănătoasă a urmașilor.

„Noi, în cadrul Asociației Chinologice Române, care este afiliată la Federația Chinologică Internațională și care a omologat 363 de rase de câini, ultima fiind Ciobănescul Românesc Corb, respectăm aceste norme. Această federație impune reguli clare de înmulțire și împerechere, pentru a preveni atât transmiterea bolilor genetice către pui, cât și protecția femelei și a puilor”, a explicat juristul.

Purtătorul de cuvânt al Asociației Chinologice menționează că românii trebuie să fie atenți la datele trecute în carnetul de sănătate.

„Puii nu se pot despărți de mamă la o vârstă mai mică de 8 săptămâni. Este foarte importantă interacțiunea dintre pui și mamă. Mama îi alintă, îi protejează. Revenind la povestea cu vânzarea, 95% fiind metiși, aceeași situație apare când vine samsarul și vă spune: „Îți vând câinele, nu am certificat de origine, dar acesta este carnetul lui de sănătate.” Atenție! Carnetul de sănătate nu este certificatul lui de naștere, nu atestă rasa”, a explicat el.

Potrivit ordinului de înființare a Registrului de Evidență al Câinilor cu Stăpân, medicul veterinar menționează în carnetul de sănătate datele care rezultă din actele de origine, adică din pedigree, dacă există, și din informațiile furnizate de proprietar.

Având singurul scop de a face profit, mulți vânzători prezintă documente false legate de originea părinților.

„Samsarul care refuză să facă identificarea câinelui cu ajutorul unui cititor de microcipuri este clar că vrea să vă păcălească. Vi se prezintă acte ale părinților, care de cele mai multe ori sunt falsificate sau contrafăcute. Deși pare un document de la Asociația Chinologică Română, se modifică date din el sau se emit certificate false.

Refuză să încheie un act de înstrăinare, fie el contract de vânzare-cumpărare sau donație. Refuză să vă prezinte canisa și puii alături de mamă”, a subliniat juristul.

Poliția animalelor s-a întâlnit cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru a preveni ca medicii veterinari să comită ilegalități: nu implantează subcutanat microcipul, ci îl oferă samsarului în mână, emit carnete de sănătate fără să pună microcip sau nu trec numele persoanei care a solicitat prima înregistrare a câinelui, tocmai pentru a nu se vedea câți câini a vândut și pentru a nu putea fi trasă la răspundere de ANAF, afirmă Lucian Bagia.

„Noi avem colaborare bună cu medicii veterinari, mulți sunt membri în asociație, dar există și astfel de cazuri”, a continuat el.

Conform legii, „un grup de animale suficient de bine evidențiat genetic, astfel încât să fie diferit de alte animale din aceeași specie, este înregistrat într-un registru genealogic din care rezultă datele ascendenților (părinților)”.

Din cauza faptului că mulți crescători încalcă regulile privind împerecherea, mulți pui vin cu probleme genetice.

„La fel ca în cazul oamenilor, dacă doi câini sunt născuți din aceeași mamă cu probleme medicale, șansele ca acestea să se transmită mai departe sunt mari. Prima regulă la împerechere este evitarea consangvinizării. Apoi, se evită împerecherea câinilor care au defecte ce ies din standardul rasei. Este interzisă împerecherea câinilor cu probleme medicale. Nu împerechez câini care, în urma testărilor, se dovedește că au displazii genetice”, a explicat juristul.

Reprezentantul Asociației Chinologice Române îi îndeamnă pe români să nu mai cumpere câini de pe internet.

„Nu mai cumpărați animale de pe internet. Gândiți-vă că veți cumpăra o ființă vie, nu un frigider. Pe internet puteți doar să vedeți date despre acea ființă. Mergeți și vă întâlniți cu proprietarul sau crescătorul. Nu vă întâlniți prin parcări sau magazine. Mergeți direct la locul în care câinele stă împreună cu mama”, afirmă acesta. Sigur, pot exista escroci care cresc câinii în „puppy farms” și vă duc într-un loc unde să vă arate, în mod fals, că puiul este crescut cu mama”, a încheiat Lucian Bagia.