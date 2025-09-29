Zelenski și Ursula von der Leyen, mesaje după victoria PAS. Modova, ai făcut-o din nou

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și Ursula von der Leyen a transmis mesaje de felicitare Maiei Sandu și cetățenilor din Republica Moldova, după rezultatul alegerilor. „Modova, ai făcut-o din nou”, a scris pe platfoma X preşedinta Comisiei Europene.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de felicitare omologului său de la Chișinău, Maia Sandu, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Într-o postare publicată pe platforma X (fost Twitter), liderul ucrainean a precizat că a discutat telefonic cu șefa statului moldovean, exprimându-și bucuria față de rezultatul obținut de forțele proeuropene.

„Am fost bucuros s-o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes”, a scris Zelenski.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere clară pentru influența rusă și o victorie pentru Europa și democrație. Liderul ucrainean a subliniat că tentativele de destabilizare și campaniile de dezinformare ale Moscovei nu au avut efectul dorit, evidențiind reziliența Moldovei în fața presiunilor externe. „Subversiunea rusă, dezinformarea constantă — nimic din toate astea n-a funcționat”, a scris Zelenski, felicitând autoritățile de la Chișinău pentru modul în care au reușit să-și apere stabilitatea și suveranitatea.

În continuarea mesajului, șeful statului ucrainean a reafirmat angajamentul Ucrainei de a sprijini Republica Moldova în parcursul său european și în eforturile de consolidare a democrației.

„Noi susţinem întotdeauna (Republica) Moldova. Vom continua să cooperăm. Să depăşim împreună provocările şi să construim un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide, în securitate, în economie şi, astfel, în viaţa socială”, conchide Zelenski.

Reacții de susținere au venit și din partea Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care a felicitat Republica Moldova pentru rezultatul scrutinului, transmițând mesajul scurt, dar simbolic: „Moldova, ai făcut-o din nou”.

”Nicio încercare de a semăna frica sau dezbinarea nu ţi-ar putea înfrânge hotărârea. Ţi-ai făcut o alegere clară: Europa, democraţie, liberate”, și-a continuat mesajul Ursula von der Leyen.

Lidera europeană a subliniat astfel continuitatea parcursului proeuropean al țării și angajamentul cetățenilor moldoveni de a rămâne pe direcția integrării în Uniunea Europeană.

„Uşa noastră este deschisă. Şi vom fi alături de tine la fiecare pas”, a asigurat preşedinta Comisiei.