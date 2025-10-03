International

Petrolierul din flota fantomă a Rusiei a fost eliberat de francezi

Din cuprinsul articolului

Petrolierul ce face parte din flota fantomă rusă, interceptat şi sechestrat de Franţa, şi-a reluat deplasarea joi seară. Din câte se pare, către destinaţia sa stabilită, după mai multe zile de anchete în cadrul „politicii de îngrădire” dorite de preşedintele francez Emmanuel Macron, împotriva navelor de acest fel cu ajutorul cărora Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale.

Căpitanul navei şi ofiţerul secund, ambii cetăţeni chinezi, au revenit de asemenea la bordul navei, după ce fuseseră reţinuţi. Căpitanul a primit însă o citaţie să se prezinte pe 23 februarie 2026 în faţa unui tribunal din Franţa. El a fost pus sub acuzare de justiţia din Hexagon pentru infracţiuni la regimul navigaţiei, acuzaţiile făcând referire la neprezentarea dovezii naţionalităţii/pavilionului şi la refuzul de conformare faţă de cererilor autorităţilor franceze.

Petroliere

Petrolierul, denumit în prezent „Boracay” şi care navighează acum sub pavilionul statului Benin, şi-a schimbat de mai multe ori pavilionul şi numele şi se află pe lista sancţiunilor europene.

Ce a anunțat parchetul

Parchetul francez a anunțat că dosarul penal deschis pe numele căpitanului navei nu are nicio legătură cu incidentele cu drone care au perturbat traficul aerian în Danemarca la sfârşitul lunii septembrie, ţara în largul căreia petrolierul se afla atunci, în urma speculaţiilor care sugerează că nava ar fi putut servi ca platformă de lansare a acelor drone, conform Reuters.

După ce a fost eliberată de autorităţile franceze, nava încărcată cu petrol şi care a avut ca punct iniţial de plecare portul rus Primork pare că s-a reînscris pe ruta sa planificată, ce are ca destinaţie finală portul Vadinar, în India, conform website-urilor ce se ocupă de monitorizarea traficului maritim.

A doua cea mai mare rafinărie a Indiei

În oraşul Vadinar se află a doua cea mai mare rafinărie a Indiei, operată de grupul petrolier Nayara Energy Limited, care este vizat de al 18-lea pachet de sancţiuni impuse în iulie de UE împotriva Rusiei şi a unor parteneri comerciali ai acesteia. Compania petrolieră rusă Rosneft deţine 49% din acţiunile Nayara Energy Limited.

