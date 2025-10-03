Legătura neașteptată între Putin și Maricel Păcuraru de la Realitatea TV. Observațiile lui Dan Andronic

Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic a dezbătut, pe pagina personală de TikTok, legătura pe care Maricel Păcuraru și postul Realitatea TV le au cu mesajele venite tot mai des de la Kremlin. Dan Andronic a observat că direcția editorială a televiziunii coincide cu retorica promovată de Vladimir Putin.

Dan Andronic afirmă că poziționarea Realitatea TV în sprijinul lui Călin Georgescu ar reprezenta o paralelă cu mesajele recente ale Kremlinului.

„Înțeleg că de aseară, Realitatea lui Măricel Păcuraru și a altor matroane e pe aceeași linie cu Vladimir Putin, ceea ce este un lucru bun, pentru că amândoi i-au luat apărarea lui Călin Georgescu. Realitatea a atacat. De ce? Povestea este veche. Am mai spus-o, o mai spun”, a declarat jurnalistul.

Andronic a readus în discuție și un episod anterior, în care susține că Maricel Păcuraru ar fi încercat să preia prin presiune publicațiile Evenimentul Zilei și Capital.

„Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea, în stilul golănescu care l-a consacrat, a încercat să ia prin forță Evenimentul Zilei și Capital, acum doi ani de zile. I-am răspuns cu aceeași monedă, bine-nțeles că în stilul care l-a consacrat, nu i-a plăcut, așa că a dat drumul la javre să latre. Ceea ce javrele au făcut, că de aia sunt javre. Nu m-am mirat, nu mă deranjează. Este un lucru asumat și am știut exact de ce o fac pentru că știam exact ce are în cap”, a spus acesta.

În continuarea declarațiilor, jurnalistul a comparat criticile la adresa sa cu modul de acțiune al regimului rus.

„Dar cum spuneam, de aseară, Realitatea este pe aceeași linie cu Vladimir Putin, care a atacat România și i-a luat apărarea lui Călin Georgescu spunând că unele țări din Europa își elimină oponenții politici. Păi hai să ne gândim cât de democratic acționează Vladimir Putin: îi otrăvește, îi omoară, îi aruncă de la geam sau îi bagă în pușcărie. E mult mai normal ceea ce face el. Repet, marile spirite se întâlnesc și uite așa ajunge un nefericit să vorbească la fel ca alt nefericit”, a spus Andronic.

Analistul politic a explicat că obiecțiile sale la adresa lui Călin Georgescu vizează folosirea conceptului de „românizare a capitalului”. Este o expresie folosită în vremuri tulburi pentru România tocmai de către legionari.

„Eu nu i-am atacat politica economică lui Călin Georgescu pentru că, după părerea mea, nu are o politică economică. Eu am spus că un concept pe care l-a folosit, românizarea capitalului, este un concept legionar, este un concept folosit în 1940 pentru eliminarea evreilor din economie. Eliminarea forțată, înlocuirea lor cu români. Asta a fost românizarea economiei în 1940”, a declarat acesta.

Andronic a adăugat că folosirea acestui termen a fost intenționată: „Și Călin Georgescu știe foarte bine pentru că este un om extrem de cult și extrem de bine pregătit, deci nu cred că a fost o greșeală în momentul în care a folosit acest concept. El a vrut să dea un semnal, de fapt. Un semnal pe care unii l-au înțeles, alții nu. Iar din cei care l-au înțeles, unii au încercat să-l transforme în altceva și au apărut tot felul de filmulețe mincinoase care spun că Iuliu Maniu ar fi spus lucrul ăsta și așa mai departe. Este o minciună ordinară.”

„Să întinezi memoria unui om ca Iuliu Maniu cu concepte care vizau de fapt eliminarea unor cetățeni pe baze etnice din societate, înseamnă că nu ești numai prost, ești și rău intenționat. Dar, așa cum vă spuneam, javrele la un moment dat se strâng în haită. Asta e! Repet, e un lucru asumat. Mergem înainte! Dumnezeu să îi ierte! Că înțeleg că se duc și pe la Biserică și se spovedesc. Cred că au multe de zis”, a conchis jurnalistul.