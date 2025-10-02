Monden

Cine îl finanțează de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirile

Cine îl finanțează de fapt pe Rizea. Makaveli face dezvăluirileMakaveli. Sursa foto: Captură video
Cristian Rizea ar fi finanțat de patronul de la Realitatea TV și de un om politic, pentru a denigra diferite persoane publice. Dezvăluirea a fost făcută de influencerul Makaveli.

Rizea finanțat de Maricel Păcuraru

Makaveli spune că fostul deputat este susținut financiar de anumite persoane din România pentru a denigra țintit. ”Vreau să știe și domnul Gigi Becali și toți ceilalți pe care i-a jignit, cine îl plătește și cine îl pune. Fiți atenți, dar o să dau probele, doar dacă mă cheamă cineva.

Fiți atenți, alaltăieri era în Moldova și a sunat în România să vândă niște fir de nichel și niște bonturi că vezi doamne le aduce el din Rusia. Dacă e Rusia nu ai cum să le aduci aici, decât prin Kazahstan. Și încerca să îi ardă pe ăștia”, a explicat Makaveli.

Un om politic implicat

Influencerul a continuat cu acuze dure. ”Tu ești un închiriat, un milog, care ceri trandafiri la copii. Ți-a închiriat Maricel (Păcuraru - patronul e la Realitatea Plus)și un om politic apartamentul în Sectorul 1. Maricel împreună cu un om politic te țin în spate.

Cristian Rizea, în instanța de la Chișinău/ Sursă foto: arhiva EvZ

Ei ți-au închiriat apartamentul din Sectorul 1. Dacă nu zic adevărat, arată-le la oameni contractul de închiriere. Care ți-au închiriat și mașina. Ca să le distrugi dușmanii. Dacă eu nu zic bine, te rog să frumos să intri pe live să arăți talonul la mașină. Am zis rău?”.

”Îți aruncăm chiftele”

Mai departe Makaveli spune că zilele lui Rizea în afara gratiilor sunt numărate. ”Oricum ține minte ce își spun, dacă nu își aruncăm chiftele la pușcărie, ține-mă minte. Apartamentul din Sectorul 1 este închiriat de ăștia de la realitatea din Sectorul 1.

Dacă nu e adevărat arată-ne contractul de închiriere la apartament și la mașină. Cică e pe numele lui nevastă-sa, arată-ne talonul”,a  încheiat Makaveli. Cei doi se războiesc pe internet de câteva luni și își aruncă vorbe grele. Cu siguranță acest război va continua câtă vreme amândoi vor avea ”muniție”.

