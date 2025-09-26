Makaveli, acuzații dure pentru Rizea: Proxenetism și angajament cu serviciile secrete franceze

Makaveli a explicat într-un video postat pe o rețea de socializare că a primit dosarul lui Cristian Rizea în care apar acuzații șocante. Acesta ar fi semnat acord de colaborare cu serviciile franceze, dar ar fi fost și proxenet.

Potrivit lui Makaveli, și soția lui Rizea a fost implicată. ”Cristian Rizea denumit în raport subiect, partenera Josette, rol activ în activități sociale și logistice. Asociat de interes RM Roberta, transexual de origine cubaneză, cunoscută în cercurile gay din Cannes și Monaco” a citit din raport Makaveli.

Raportul se referă la perioada 2008-2010, iar locația este Riviera franceză, Monaco. ”Evenimentul operațional de referință: există informații care duc către ideea că subiectul ar fi încheiat un acord de cooperare cu o autoritate franceză juridică, în vara anului 2008.

Contextul operațional și istoric: în perioada 2008-2010, Rizea și partenera sa Josette, ar fi desfășurat activități de proxenetism în zona Riviera Monaco. Folosind rețele de plasare de persoane în anturajul unor politicieni și oameni de afaceri. Există date care indică derularea unor operațiuni de spălare de bani mascate prin tranzacții și evenimente sociale”, a mai citit Makaveli.

”Subiectul ar fi intermediat o întâlnire între politicianul român MG și un grup de oameni din federația rusă. Aceștia se aflau în vizorul mai multor agenții fiind suspectați de legături cu vectori ai serviciilor secrete rusești și de implicare în canale neoficiale de comunicare.

Concomitent, relația cu RM a reprezentat o vulnerabilitate semnificativă exploatată prin materialele video compromițătoare. Modus operandi: proxenetism: racolarea și plasare unor persoane în cercuri de lux. Folosirea ca surse de informații sau ca momeală pentru kompromat.

Acoperirea socială: legitimizarea prin participarea la evenimente mondene prin utilizarea lui Josette ca interfață respectabilă. Acesta e un raport declasificat, subiectul este Cristian Rizea”, a încheiat influencerul. Practic Rizea s-ar fi ocupat de plasarea unor domnișoare racolate din România în cercuri de oameni politici și cu bani. Iar domnișoarele trebuiau să aducă informații din locațiile unde erau plasate, mai ceva ca Mata-Hari.