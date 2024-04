Politica Candidatura lui Geoană la prezidențiale. Băsescu: Trebuie să răspundă mai întâi la o întrebare







Traian Băsescu a despre eventuala candidatură a lui Mircea Geoană la prezidențiale. Fostul președinte a spus că Geoană trebuie să lămurească un lucru: "Cine l-a numit în funcția sa la NATO?", punând sub semnul întrebării angajamentul lui Mircea Geoană față de interesele statului român.

„Primul lucru pe care Geoană trebuie să-l lămurească, nu vorbesc despre petrecerile de la Monaco, cu Rizea, cu mama-mare, cu Vanghelie, nu mă leg de asta, dar spun un lucru simplu, în condițiile în care România n-a revendicat postul de adjunct al secretarului general NATO, în numele cui se află acolo, care este statul care l-a susținut, care este statul care i-a cedat locul? Nu (n.red - este statul român). Deci statul român n-a cerut acea funcție. Trebuie să știți regulile cu NATO. Tradițional, secretarul general NATO este un european și obligatoriu adjunctul este un american. Cum se face că SUA i-au cedat lui Geoană locul de drept al SUA? Și eu pot fi de acord cu orice și cu parteneriatul cu SUA, dar nu cu oameni pe care îi plătesc SUA. Aș pune 50 de semne de întrebare asupra loialității lui față de statul român. Poziția mea este că Geoană nu are ce căuta în funcția de președinte al României, nici măcar în campanie. Ce putere l-a numit la NATO și atunci ne lămurim!”, a spus Băsescu la Prima News.

Traian Băsescu crede că Mircea Geoană nu are nicio șansă să câștige

De altfel, nu este prima oară când fostul președinte, Traian Băsescu, își exprimă părerea despre acest subiect. La începutul lunii, acesta spunea că Mircea Geoană „nu este o soluție”.

„Mircea Geoană nu e o soluție. Și nu vorbesc numai de mine. Dați imaginile cu Mircea Geoană când se ducea cu ceasurile de la Vanghelie la DNA să le predea, că le primise. Dați imaginile cu Geoană pe iahturi făcând ziua fiicei. Un socialist! E greu să câștigi alegerile cu asemenea imagini, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să lămuresc un lucru. Eu l-am bătut pe Mircea Geoană de două ori. O dată la primăria Capitalei, din primul tur, în 2004 dacă vă aduceți aminte. Și o dată la alegerile prezidențiale“, declara Traian Băsescu la Digi24.

Mircea Geoană a vorbit despre posibila sa candidatură la prezidenţiale

Secretarul General adjunct al NATO a spus că nu este în căutarea unui alt job internaţional după o poziţie atât de importantă la NATO. El a explicat că nu dorește să reia o poveste deja scrisă și că, în cazul unei reveniri, aceasta ar fi un nou capitol, ceva distinct, semnificativ, ceva care să aducă schimbare și să justifice reluarea activității sale în viața publică din România.

„O decizie finală nu am luat încă, deocamdată trebuie să mă ocup de obligațiile mele la nivelul NATO, dar văzând ce se întâmplă în țară sunt tot mai aproape de o decizie. Nu este cazul să fac acum un anunț, dar se va întâmpla în curând. Vom vedea ce avem de făcut, sunt extrem de măgulit că oamenii au o părere bună despre mine.

Este o decizie importantă ce necesită implicare, dar cred că acum sunt mai aproape de decizie, o decizie cu anunț public care să termine această perioadă cu răspunsuri încă evazive din partea mea. Dacă voi pleca mai devreme din NATO, răspunsul este da, sunt un om trecut prin viață, știu ce înseamnă politica. Pot spune că nu sunt în căutarea unui alt job internațional după o astfel de poziție în NATO. Dacă va fi de făcut, de pus umărul la renașterea țării, am s-o fac cu toată inima, nu mă întorc la ce am făcut în anii precedenți, am învățat politică”, a declarat Mircea Geoană în urmă cu două zile.