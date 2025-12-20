Lucruri care pot părea normale turiștilor, dar sunt sancționate în Germania

Germania este, în general, una dintre cele mai alese destinații a turiștilor. Totuși, mai multe obiceiuri considerate „normale” în alte țări pot atrage sancțiuni aici, fie prin lege, fie prin reguli locale, precum ordonanțele orașelor sau deciziile autorităților.

În multe locuri, mersul cu transportul public fără bilet este tratat ca o abatere minoră. În Germania, situația poate fi mai serioasă. Codul penal prevede infracțiunea de „obținere frauduloasă a unui serviciu” care include și călătoria fără titlu de transport valid.

În practică, operatorii aplică, de obicei, o taxă suplimentară, iar dosarul poate ajunge mai departe dacă suma nu este plătită. Pentru turiști, riscul real nu este doar amenda inițială, ci escaladarea administrativă, mai ales dacă ignoră corespondența ori nu pot fi contactați ușor.

Regulile privind zgomotul reprezintă un aspect strict reglementat. În Germania, nu este vorba doar despre „bun-simț”, ci despre restricții clar definite pentru anumite echipamente. Agenția Federală de Mediu arată că, potrivit reglementării privind zgomotul produs de echipamente și utilaje, numeroase aparate folosite în aer liber (ex. mașini de tuns iarba, drujbe) nu pot fi utilizate în zone rezidențiale duminica și în zilele de sărbătoare, iar noaptea există intervale clare de restricție.

Pentru turiști, „normalul” poate însemna folosirea unei boxe portabile într-un parc sau mici reparații într-un apartament închiriat. În unele cazuri, vecinii pot chema autoritățile, iar situația ajunge rapid dintr-o problemă măruntă într-una contravențională.

În orașele mari, trotinetele electrice sunt peste tot, iar turiștii le folosesc ca alternativă la transportul public. În Germania, ele intră însă în zona regulilor de circulație. Poliția din landul Renania de Nord–Westfalia avertizează explicit că mersul cu e-scooterul sub influența alcoolului are consecințe, cu praguri și sancțiuni similare celor din traficul rutier, inclusiv măsuri mai dure în anumite cazuri.

În plus, discuțiile despre noi reguli și responsabilități sunt intense, iar autoritățile anunță schimbări de reglementare pentru anii următori, inclusiv cerințe tehnice și reguli mai clare privind parcarea.

Fotografierea în spațiul public este adesea percepută ca neproblematică. În Germania, publicarea sau distribuirea imaginilor cu persoane identificabile are reguli clare. Legea privind dreptul la propria imagine (KunstUrhG) prevede că portretele pot fi postate public doar cu consimțământ, cu excepții limitate. Separat, Codul penal sancționează anumite tipuri de înregistrări care ating viața privată sau demnitatea.

Pentru turiști, riscul tipic nu vine dintr-o fotografie de peisaj, ci din clipuri scurte, „de atmosferă”, în care apar clar fețe, copii ori situații sensibile, urmate de postare pe rețele sociale.

În multe orașe europene, turiștii hrănesc porumbeii fără să se gândească la consecințe. În Germania, numeroase municipalități au interdicții. De exemplu, Stuttgart are o pagină oficială dedicată interdicției de hrănire a porumbeilor și păsărilor.

Offenbach avertizează, tot oficial, că încălcarea interdicției poate fi sancționată cu amendă. Regula diferă de la oraș la oraș, iar turiștii o descoperă, de obicei, abia când intervine poliția locală sau când apar panouri explicite în piețe și parcuri.

Capitala Germaniei a adoptat măsuri mai stricte împotriva aruncării ilegale a gunoiului. Noile sancțiuni, care au fost anunțate în august, pot ajunge până la 700 de euro pentru anumite abateri. De exemplu, aruncarea unui muc de țigară pe jos atrage o amendă de 250 de euro, față de 35 de euro ca în trecut.

De asemenea, ambalajele de unică folosință, precum paharele sau cutiile de băuturi, atrag o amendă de 250 de euro dacă sunt aruncate ilegal.

Tendința de a dormi în afara campingurilor, precum cu cortul, este tratată diferit în Europa. În Germania, regulile variază între landuri și tipul zonei (rezervații, parcuri, proprietăți private), dar zdfheute.de arată clar că există interdicții și amenzi, în special în arii protejate.

Pentru turiști, diferența importantă este între o oprire scurtă (odihnă) și „campare” (scaune scoase, copertină, gătit, cort montat), care poate schimba încadrarea.