Avertismentul care dă fiori: Europa, noua țintă a lui Vladimir Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit pe 19 decembrie, la Varșovia, cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Aceasta a fost întrevedere oficială dintre cei doi lideri după învestirea lui Nawrocki în funcție.

În conferința de presă comune, Karol Nawrocki a declarat că întâlnirea cu Volodimir Zelenski reprezintă „o veste proastă pentru Rusia”, menționând că discuțiile s-au concentrat pe subiecte legate de securitate, cooperare economică și chestiuni istorice.

Președintele polonez a subliniat că vizita liderului ucrainean demonstrează unitatea Poloniei, a Ucrainei și a statelor din regiune în domenii strategice și de securitate, potrivit Kyiv Independent.

Totodată, Nawrocki a arătat că, în Polonia, există percepția că sprijinul oferit Ucrainei de la începutul războiului la scară largă nu a fost pe deplin recunoscut. În replică, Volodimir Zelenski a reafirmat recunoștința Kievului față de Varșovia pentru ajutorul acordat.

În timpul conferinței, președintele ucrainean a transmis și un mesaj de avertizare privind situația de securitate, subliniind importanța menținerii solidarității regionale și a sprijinului constant pentru Ucraina.

„Uneori există momente dificile în societățile noastre, dar ca președinți, trebuie să definim politici care să ne țină uniți. Fără independența noastră, Moscova va avansa inevitabil mai mult în Europa și va veni după Polonia", a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că discuțiile cu omologul său polonez s-au concentrat pe aspecte legate de război și securitate. Kievul a propus consultări comune cu Varșovia privind apărarea împotriva dronelor, după ce mai multe aparate rusești au pătruns în spațiul aerian NATO în ultimele 12 luni.

Karol Nawrocki nu a exclus posibilitatea livrării de avioane de vânătoare MiG-29 către Ucraina și a menționat că se așteaptă ca Ucraina să împărtășească tehnologiile de producție a dronelor cu Polonia în schimb.

Vizita lui Zelenski în Polonia vine după o deplasare la Bruxelles, unde liderii UE au aprobat un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro (echivalentul a 105,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina. Inițial, Uniunea Europeană intenționa să folosească activele rusești înghețate, dar, în lipsa unui consens, a fost aleasă o alternativă de finanțare.

„Dacă Rusia prelungește războiul, vom folosi fondurile pentru apărare. Dacă lumea forțează Rusia să facă pace, vom folosi aceste fonduri exclusiv pentru reconstrucția statului”, a spus Zelenski.

De la preluarea mandatului de către Karol Nawrocki, relațiile dintre Kiev și Varșovia au devenit tot mai tensionate, în ciuda faptului că Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse.

Deși Nawrocki și-a reafirmat sprijinul pentru rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse, el a criticat, totodată, ambițiile Kievului de integrare în UE și NATO, aducând frecvent în discuție nemulțumiri cu tentă istorică.