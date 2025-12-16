Gestul tăcut al lui Kate Middleton. Emoția ascunsă într-un bilet și mesajul care a atins inimile tuturor

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a efectuat o vizită discretă la o instalație artistică din Londra dedicată memoriei persoanelor care și-au pierdut viața din cauza cancerului, potrivit People.

Cu această ocazie, ea a lăsat un mesaj scris de mână, care a fost surprins într-un material video publicat pe contul oficial de Instagram al Prințului și Prințesei de Wales.

Vizita a avut loc la Ever After Garden, un spațiu sezonier în aer liber care sprijină activitatea Royal Marsden Cancer Charity.

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a distribuit sâmbătă, 13 decembrie, un montaj video cu momente din timpul vizitei sale la Ever After Garden.

În descrierea materialului video, Prințesa de Wales a transmis un mesaj de mulțumire celor implicați în realizarea proiectului, subliniind scopul caritabil al inițiativei.

„Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la Ever After Garden, care strânge fonduri esențiale pentru Royal Marsden Cancer Charity. Fiecare floare, fiecare lumină este o amintire ținută laolaltă, o iluminare a iubirii împărtășite, a comemorării și a speranței – C”, a scris Kate în descrierea postării.

În ultimele secvențe ale videoclipului, poate fi observat un mic bilet scris de mână, așezat în iarbă, care conține un mesaj dedicat celor afectați de cancer.

„În memoria plină de iubire a tuturor celor care și-au pierdut viața din cauza cancerului – C”, se arată în nota lăsată de Prințesa de Wales.

Ever After Garden este o instalație artistică ce cuprinde peste 30.000 de trandafiri albi luminoși. Proiectul a fost realizat în colaborare cu designerul Anya Hindmarch, scriitoarea Camilla Morton și Royal Marsden Cancer Charity.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al organizației caritabile, grădina a strâns peste 1,6 milioane de dolari pentru Royal Marsden NHS Foundation Trust de la lansarea sa, în anul 2019.

Royal Marsden NHS Foundation Trust este un spital specializat în tratamentul și cercetarea cancerului, recunoscut la nivel internațional pentru activitatea sa medicală.

În luna ianuarie, Kate Middleton și soțul său, Prințul William, au devenit Patroni Comuni ai Royal Marsden NHS Foundation Trust. Instituția și organizația caritabilă asociată au o semnificație aparte pentru cuplul regal, având în vedere că Prințesa de Wales a urmat tratament oncologic la Royal Marsden Hospital din Chelsea.

Într-un comunicat publicat la începutul acestui an, Royal Marsden Cancer Charity a precizat: „Mesajul Alteței Sale Regale din ultimul an a fost unul de reziliență și speranță, iar sprijinul său pentru Royal Marsden izvorăște dintr-o empatie profundă față de cei care se confruntă cu provocări similare.”

Reprezentanții organizației au menționat, de asemenea, că acest patronaj continuă „o tradiție îndelungată de susținere a spitalului și a organizației caritabile de către Familia Regală”.

Royal Marsden NHS Foundation Trust a beneficiat de sprijin regal de-a lungul mai multor generații.

Prințul de Wales deține funcția de președinte al instituției din anul 2007, rol care a fost ocupat anterior de Diana, Prințesă de Wales.

Kate Middleton a făcut public diagnosticul său de cancer în martie 2024, printr-un mesaj video personal.

Tratamentul a început în februarie 2024, la scurt timp după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore.

În septembrie 2024, ea a anunțat finalizarea chimioterapiei, iar în luna ianuarie următoare a comunicat că boala se află în remisie.