Meghan Markle, vizită cu miză comercială. Fiecare apariție din Australia pare să fi avut un preț

Vizita lui Meghan Markle în Australia a avut o componentă comercială clară, iar acest lucru a atras critici și controverse, în condițiile în care turneul a combinat evenimente caritabile cu inițiative de business și apariții cu acces plătit, potrivit ABC News.

Turneul desfășurat în aprilie, alături de Prințul Harry, a fost prezentat oficial drept o serie de „angajamente private, de business și filantropice”, potrivit unui comunicat. În realitate, însă, linia dintre implicare publică și monetizare a imaginii a devenit unul dintre principalele subiecte discutate.

Aparițiile vestimentare ale lui Meghan Markle în timpul turneului din Australia nu au fost doar simple alegeri de stil, ci parte a unei strategii mai ample de valorificare comercială a imaginii.

Fiecare outfit purtat în cadrul vizitelor oficiale a fost rapid identificat, etichetat și integrat în platforme digitale care permit utilizatorilor să cumpere sau să reproducă ținutele, într-un mecanism similar celui utilizat de influenceri din zona fashion.

Potrivit datelor publicate de Page Six, ducesa este asociată cu o platformă bazată pe inteligență artificială care conectează direct aparițiile publice cu opțiuni de achiziție.

Practic, fiecare apariție devine un punct de conversie comercială, în care vizibilitatea media este transformată în trafic și vânzări pentru brandurile promovate.

Această abordare marchează o schimbare semnificativă față de perioada în care Meghan Markle era membru activ al familiei regale, când regulile stricte interziceau astfel de asocieri comerciale explicite.

În prezent, însă, libertatea de a monetiza imaginea personală pare să fie exploatată sistematic.

Criticii susțin că această strategie reduce autenticitatea aparițiilor publice, în timp ce susținătorii argumentează că este o adaptare firească la economia digitală, unde imaginea și influența sunt active monetizabile

Un alt element intens discutat în timpul turneului a fost organizarea unor evenimente exclusiviste, unde participarea a fost condiționată de achiziționarea unor bilete cu prețuri semnificative.

În Sydney, Meghan Markle a fost invitată principală la un retreat dedicat dezvoltării personale, unde biletele standard au fost estimate la aproximativ 2.600 de dolari, în timp ce pachetele premium, care includeau acces restrâns și interacțiuni directe, au ajuns la peste 5.000 de dolari.

Aceste valori au atras atenția presei internaționale, fiind considerate neobișnuit de ridicate pentru un eveniment asociat cu o figură publică implicată frecvent în cauze sociale.

În contrast cu turneele regale clasice, unde accesul public era gratuit, acest model a evidențiat o abordare diferită, orientată spre exclusivitate și monetizare.

Pentru critici, aceste sume confirmă o strategie clară de valorificare a imaginii, în timp ce susținătorii susțin că este vorba despre un format modern de evenimente, adaptat pieței globale și publicului dispus să plătească pentru experiențe premium.

Relația dintre Meghan Markle și mass-media a devenit tot mai tensionată în timpul turneului din Australia, pe fondul unui control strict asupra informațiilor și al accesului limitat acordat jurnaliștilor.

Publicarea neautorizată a unor detalii din itinerariu a determinat echipa ducesei și a lui Prince Harry să reducă semnificativ interacțiunile cu presa, preferând apariții atent regizate și comunicate oficiale.

În plus, anumite publicații au relatat că accesul fotografilor și reporterilor la evenimente a fost restricționat, ceea ce a alimentat percepția unei strategii deliberate de control al imaginii publice. Criticii susțin că această abordare contrastează cu dorința declarată a cuplului de transparență și dialog public.

Tensiunile au fost amplificate și de discursurile despre presiunea mediatică, care au generat reacții divergente în presă. Astfel, relația cu mass-media rămâne una fragilă, marcată de neîncredere și episoade recurente de conflict.

Interesul public pentru aparițiile lui Meghan Markle și ale lui Prințul Harry în Australia pare să fi fost vizibil mai redus comparativ cu turneul din 2018, când cei doi erau încă membri activi ai familiei regale britanice.

Dacă atunci mulțimile se adunau în număr mare la fiecare apariție, imaginile recente surprind spații mai puțin aglomerate și un entuziasm temperat.

Presa australiană a relatat că unele evenimente publice au atras doar câteva sute de persoane, o diferență semnificativă față de participarea masivă din trecut.

Specialiști citați în media internațională pun această schimbare pe seama repoziționării cuplului în zona proiectelor independente și comerciale, dar și a unei expuneri mediatice constante, care ar fi diminuat elementul de noutate.

În acest context, fiecare apariție publică este analizată mai atent, iar reacțiile publicului reflectă o combinație de curiozitate și scepticism.

Deși turneul a inclus și vizite la spitale, întâlniri cu organizații și inițiative dedicate sănătății mintale, componenta comercială a rămas dominantă în percepția publică.

Faptul că vizita a fost anunțată încă de la început ca incluzând activități „de business” a consolidat ideea că Meghan Markle își redefinește rolul public într-o zonă aflată la granița dintre celebritate, activism și antreprenoriat.