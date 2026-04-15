Meghan Markle, în centrul criticilor în Australia. Experții în limbajul corpului vorbesc despre gesturi „nepotrivite”

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns în Australia pentru un turneu oficial desfășurat în Melbourne, Sydney și Canberra, într-un context marcat de reacții contrastante din partea publicului. Vizita la Spitalul Regal pentru Copii din Melbourne a atras atât aprecieri pentru interacțiunea cu pacienții, cât și critici din partea unor specialiști în limbajul corpului, potrivit Express.

La debutul turneului, cei doi au fost întâmpinați diferit de publicul australian. În timp ce unii i-au aclamat, alții i-au considerat „irelevanți”. În schimb, la spitalul din Melbourne, atmosfera a fost una caldă, iar mulțimile adunate pe coridoare i-au aplaudat în timp ce interacționau cu copiii și familiile acestora.

Vizita a inclus întâlniri directe cu pacienți care suferă de boli cronice, fotografii și participarea la activități desfășurate în grădina unității medicale. Părinții și copiii au spus că momentul le-a adus un „zâmbet” într-o perioadă dificilă.

În paralel cu reacțiile pozitive, comportamentul celor doi a fost analizat critic de experți în limbajul corpului. Dr. Louise Mahler a susținut pentru sursa citată că dinamica dintre Meghan și Harry a părut forțată și incongruentă, indicând gesturi pe care le-a interpretat drept exagerate sau neautentice.

Potrivit acesteia, modul în care Meghan s-a sprijinit de Harry și felul în care au interacționat cu copiii – inclusiv gesturile de apropiere și implicarea în activități din grădina spitalului – ar transmite o imagine construită, care nu reflectă contextul real în care se află cuplul. Analiza critică vine în contrast direct cu poziția conducerii spitalului. Directorul executiv, Dr Peter Steer, a subliniat că vizita a avut un impact real asupra pacienților și personalului medical.

Potrivit acestuia, întâlnirea cu cei doi a fost „cu adevărat semnificativă” pentru tinerii aflați în îngrijire, iar participarea la activitățile organizate în grădina spitalului a contribuit la crearea unui moment pozitiv pentru copii.

După oprirea de la spital, Meghan Markle a participat la o acțiune caritabilă în cadrul adăpostului McAuley Houses, unde a servit masa unor femei. Apariția sa a fost din nou analizată de experți, inclusiv de Dr. Lillian Glass, care a apreciat că limbajul corporal ar fi părut „artificial”.

Aceasta a susținut că expresiile ducesei ar indica un comportament orientat mai degrabă spre expunerea publică, menționând că Meghan ar fi părut încântată să revină în atenția publicului, în contextul în care majoritatea celor prezenți erau copii care nu știau cine este sau de ce se află acolo. Fotografiile realizate la fața locului o arată pe fosta actriță din serialul Suits purtând un șorț în timp ce servea mâncare, înainte de a se așeza alături de beneficiari.

Vizita lui Harry și Meghan în Australia evidențiază diferența dintre percepția publică și impactul direct asupra celor implicați. În timp ce experții ridică semne de întrebare privind autenticitatea gesturilor, beneficiarii direcți — pacienții și personalul medical — descriu experiența drept una pozitivă.

Această discrepanță reflectă modul în care aparițiile publice ale unor figuri cunoscute pot fi interpretate diferit, în funcție de perspectivă și de criteriile de evaluare.