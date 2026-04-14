Prințul Harry și Meghan Markle, acuzați că folosesc titlurile regale în activități cu miză comercială, la vizita din Australia

Prințul Harry și Meghan, ducele și ducesa de Sussex, au ajuns marți la Melbourne pentru o vizită de patru zile în Australia, prima de la turneul regal oficial din 2018, într-un context marcat de controverse privind costurile suplimentare de securitate, participarea la evenimente cu bilete plătite și folosirea titlurilor regale în activități cu miză comercială, deși biroul cuplului susține că deplasarea este finanțată din fonduri private și are ca obiectiv sprijinirea unor organizații cu impact concret, relatează Associated Press.

Vizita are loc la câțiva ani după momentul în care Harry și Meghan au anunțat, în 2020, că intenționează să se retragă din rolurile de membri de rang înalt ai familiei regale și să devină independenți financiar, din locuința lor din California.

Cei doi au sosit la Melbourne cu un zbor comercial al companiei Qantas Airways, la clasa business, plecând din Los Angeles. Deplasarea a fost prezentată de ei drept una finanțată din fonduri private și organizată într-un cadru mai restrâns decât cel al turneului regal din 2018.

Programul vizitei include opriri în Melbourne, Canberra și Sydney și marchează revenirea cuplului în Australia într-o formulă diferită de cea din perioada în care îndeplineau angajamente oficiale în numele Casei Regale britanice.

Chiar dacă vizita este descrisă ca fiind suportată din fonduri private, au apărut plângeri publice legate de costurile suplimentare de securitate pe care le presupune prezența cuplului în mai multe orașe australiene.

Controversele au fost alimentate și de participarea celor doi la evenimente cu bilete plătite pe durata șederii lor în Australia. În acest context, o parte a presei locale a pus sub semnul întrebării natura reală a deplasării.

Ziarul Herald Sun din Melbourne a descris actuala vizită drept un „turneu regal de fațadă, menit să consolideze imaginea de marcă a familiei Sussex”, formulare care a amplificat discuțiile despre granița dintre activitatea publică, promovarea personală și interesele comerciale ale cuplului.

Reprezentanții lui Harry și Meghan au respins acuzațiile potrivit cărora vizita în Australia ar fi un turneu de imagine sau o deplasare organizată în principal pentru promovare.

„Programul se bazează pe domeniile de activitate de lungă durată ale ducelui și ducesei, cu un accent clar pe promovarea organizațiilor care au un impact măsurabil. Vizita acordă prioritate ascultării, învățării și sprijinirii comunităților, mai degrabă decât promovării”, a declarat biroul cuplului Sussex într-un comunicat.

În același comunicat se arată că au existat și „un număr mic de angajamente private” pentru a „sprijini obiective comerciale și caritabile mai ample”.

Această formulare a alimentat, la rândul ei, dezbaterea privind amestecul dintre activitățile filantropice și cele cu componentă comercială, într-un moment în care cuplul încearcă să-și consolideze profilul public în afara cadrului regal oficial.

Afua Hagan, comentatoare media specializată în familia regală britanică, a afirmat pentru sursa citată că Harry și Meghan sunt prezentați frecvent în spațiul public drept „personaje negative”, indiferent de deciziile pe care le iau.

„Aceasta este o călătorie finanțată din fonduri private. Pentru a o plăti, vor trebui să aibă un interes comercial”, a declarat Hagan pentru Australian Broadcasting Corp.

Ea a susținut că, indiferent de direcția aleasă de cuplu, reacțiile critice apar în ambele situații.

„Dacă nu ar avea un interes comercial, problema ar fi: Doamne, acești oameni parazitează familia regală și contribuabilii, indiferent dacă își câștigă sau nu proprii bani. Cum îndrăznesc să-și câștige proprii bani? Nu pot face nimic bine fără să greșească”, a adăugat Hagan.

Poziția ei sugerează că disputa din jurul vizitei din Australia nu ține doar de costuri sau de formatul deplasării, ci și de felul în care cuplul Sussex este perceput constant în presa care urmărește familia regală.

O evaluare mai severă a venit din partea lui Giselle Bastin, expertă în familia regală britanică de la Universitatea Flinders, care a afirmat că decizia lui Harry și Meghan de a-și folosi titlurile în urmărirea unor interese private va fi interpretată de mulți ca un conflict de interese.

„Este bine cunoscut faptul că Sussex au o nevoie acută de venituri, așa că organizarea unui turneu cvasi-regal în Australia este considerată o încercare destul de disperată de a-și monetiza statutul de membri ai familiei regale”, a spus ea.

Această evaluare reflectă una dintre criticile recurente formulate la adresa cuplului după retragerea din familia regală: faptul că încearcă să se desprindă de obligațiile instituționale, fără a renunța complet la capitalul de imagine și la greutatea publică asociate titlurilor lor.

În Melbourne, Meghan are programată o vizită la un adăpost pentru femei, în timp ce Harry urmează să meargă la un muzeu de artă dedicat veteranilor. Prințul Harry va vizita și Memorialul de Război Australian din Canberra, iar cei doi vor participa în Sydney la o competiție de navigație organizată de Invictus Australia, în portul orașului.

Programul arată că vizita păstrează o componentă publică importantă, axată pe teme deja asociate cu activitatea cuplului, în special proiectele sociale, sprijinul pentru comunități vulnerabile și inițiativele dedicate veteranilor.

Vizita actuală are și o dimensiune simbolică, având în vedere legătura lui Harry cu Jocurile Invictus, proiectul sportiv fondat de el în 2014 pentru militari și veterani bolnavi sau răniți.

În 2018, Harry și Meghan au găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Invictus de la Sydney, într-un moment în care cuplul se afla încă în centrul vieții publice regale și beneficia de o expunere internațională considerabilă.