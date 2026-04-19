Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescențe muribunde. Ce a răspuns la întrebările fetei e mișcător

Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescențe muribunde. Ce a răspuns la întrebările fetei e mișcător
Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescente aflate pe moarte din cauza cancerului, într-o postare mișcătoare pe X, după ce aceasta era prea slăbită pentru a-i răspunde la apel. Mama lui Liv Perrotto a distribuit mesajul, spunând: „Aș vrea să fie aici să vadă asta”, după ce CEO-ul SpaceX și Tesla i-a răspuns, potrivit Fox News.

Ultima dorință a unei adolescente bolnave de cancer: să-l întâlnească pe Musk

O tânără de 15 ani, pacientă cu cancer, care visa să-l întâlnească pe Elon Musk, a lăsat în urmă o listă scrisă de mână cu întrebări pentru miliardarul din domeniul tehnologiei înainte de a muri - iar câteva zile mai târziu, el a răspuns la fiecare, onorându-i ultima dorință într-un gest care a atins sufletele a milioane de oameni online.

Comentatorul conservator Glenn Beck a postat joi pe X povestea sfâșietoare a lui Liv Perrotto, care a murit înainte să-și poată îndeplini cel mai mare vis, cel de a-l întâlni pe Musk.

Potrivit lui Beck, Perrotto a avut ocazia să vorbească cu CEO-ul Tesla cu doar câteva zile înainte de moartea sa, dar era prea epuizată și i-a cerut să o sune mai târziu.

Plăcintă cu carne, un festin rapid și crocant
Plăcintă cu carne, un festin rapid și crocant
Alegeri parlamentare în Bulgaria, duminica aceasta. Al optulea scrutin în cinci ani
Alegeri parlamentare în Bulgaria, duminica aceasta. Al optulea scrutin în cinci ani
Ultima dorință a adolescentei era să-l întâlnească pe Elon Musk / sursa foto: X

Cele opt întrebări pentru Elon Musk

Deși a murit înainte de întâlnirea lor, a lăsat în urmă pe noptieră o listă scrisă de mână cu opt întrebări, pe care mama ei, Rebecca, i-a împărtășit-o lui Beck în speranța că Musk va răspunde în sfârșit la ele.

Beck a postat fotografii cu adolescenta și blocnotesul ei, care conțineau un amestec jucăuș de întrebări despre afaceri și cultura pop.

Perrotto a întrebat dacă Musk intenționează să-și creeze propriul telefon, să extindă Tesla Diner sau să adauge jocuri noi la actualizările Tesla.

Lista de întrebări pentru Elon Musk / sursa foto: X

De asemenea, era curioasă despre anime-ul său preferat, călătoriile în Japonia, dacă o cunoștea pe vedeta pop virtuală Hatsune Miku și dacă companionul virtual Grok AI, „Ani”, a fost inspirat de personajul fictiv „Misa” din seria manga „Death Note”.

În ultima sa întrebare, Perrotto a întrebat dacă „Asteroid”, un indicator de gravitație zero Shiba Inu - o jucărie de pluș folosită pentru a semnala debutul microgravitației - pe care a proiectat-o ​​pentru misiunea spațială Polaris Dawn, ar putea deveni mascota oficială a SpaceX.

Postarea a strâns aproape două milioane de vizualizări pe platforma de socializare, cu zeci de mii de aprecieri.

Miliardarul i-a îndeplinit adolescentei ultima dorință

Joi după-amiază, Musk i-a îndeplinit dorința adolescentei, cu un reply direct la postare, răspunzând la toate cele opt întrebări.

Raspunsurile lui Musk / sursa foto: X

Musk a dezvăluit că nu își va produce propriul telefon, dar a confirmat planurile sale de a extinde Tesla Diner și de a introduce jocuri noi.

El a împărtășit că anime-ul său preferat este „Numele tău”, un film japonez romantic fantasy, și a menționat că a fost în Japonia „de mai multe ori” - menționând Kyoto și colectivul de artă teamLab ca locurile sale preferate de vizitat.

Cu un simplu „OK” și o față zâmbitoare, Musk a fost de acord să-și numească plușul mascota oficială a companiei spațiale, transformând ultima sa întrebare într-un tribut durabil care i-a onorat imaginația adolescentei.

Rebecca, mama adolescentei, i-a răspuns lui Musk spunând: „Aș vrea să fie aici să vadă asta”.

Mama adolescentei, tristă că raspunsul lui Musk a venit prea târziu / sursa foto: X

08:59 - Plăcintă cu carne, un festin rapid și crocant
08:52 - Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei după o finală decisă la penalty-uri cu Atletico Madrid
08:43 - Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescențe muribunde. Ce a răspuns la întrebările fetei e mișcător
08:34 - Germania și Franța cumpără, România vinde! Lecția Hidroelectrica și graba lacheilor privatizărilor cu dedicație
08:29 - Duminica Tomii - necredință sau triumful credinței?
08:22 - Destinul tragic al Principesei Maria. Fetița Reginei Elisabeta și a lui Carol I care a schimbat istoria regalității d...

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996

