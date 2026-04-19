Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescențe muribunde. Ce a răspuns la întrebările fetei e mișcător

Elon Musk a îndeplinit ultima dorință a unei adolescente aflate pe moarte din cauza cancerului, într-o postare mișcătoare pe X, după ce aceasta era prea slăbită pentru a-i răspunde la apel. Mama lui Liv Perrotto a distribuit mesajul, spunând: „Aș vrea să fie aici să vadă asta”, după ce CEO-ul SpaceX și Tesla i-a răspuns, potrivit Fox News.

O tânără de 15 ani, pacientă cu cancer, care visa să-l întâlnească pe Elon Musk, a lăsat în urmă o listă scrisă de mână cu întrebări pentru miliardarul din domeniul tehnologiei înainte de a muri - iar câteva zile mai târziu, el a răspuns la fiecare, onorându-i ultima dorință într-un gest care a atins sufletele a milioane de oameni online.

Comentatorul conservator Glenn Beck a postat joi pe X povestea sfâșietoare a lui Liv Perrotto, care a murit înainte să-și poată îndeplini cel mai mare vis, cel de a-l întâlni pe Musk.

Potrivit lui Beck, Perrotto a avut ocazia să vorbească cu CEO-ul Tesla cu doar câteva zile înainte de moartea sa, dar era prea epuizată și i-a cerut să o sune mai târziu.

Deși a murit înainte de întâlnirea lor, a lăsat în urmă pe noptieră o listă scrisă de mână cu opt întrebări, pe care mama ei, Rebecca, i-a împărtășit-o lui Beck în speranța că Musk va răspunde în sfârșit la ele.

Beck a postat fotografii cu adolescenta și blocnotesul ei, care conțineau un amestec jucăuș de întrebări despre afaceri și cultura pop.

Perrotto a întrebat dacă Musk intenționează să-și creeze propriul telefon, să extindă Tesla Diner sau să adauge jocuri noi la actualizările Tesla.

De asemenea, era curioasă despre anime-ul său preferat, călătoriile în Japonia, dacă o cunoștea pe vedeta pop virtuală Hatsune Miku și dacă companionul virtual Grok AI, „Ani”, a fost inspirat de personajul fictiv „Misa” din seria manga „Death Note”.

În ultima sa întrebare, Perrotto a întrebat dacă „Asteroid”, un indicator de gravitație zero Shiba Inu - o jucărie de pluș folosită pentru a semnala debutul microgravitației - pe care a proiectat-o ​​pentru misiunea spațială Polaris Dawn, ar putea deveni mascota oficială a SpaceX.

Postarea a strâns aproape două milioane de vizualizări pe platforma de socializare, cu zeci de mii de aprecieri.

Joi după-amiază, Musk i-a îndeplinit dorința adolescentei, cu un reply direct la postare, răspunzând la toate cele opt întrebări.

Musk a dezvăluit că nu își va produce propriul telefon, dar a confirmat planurile sale de a extinde Tesla Diner și de a introduce jocuri noi.

El a împărtășit că anime-ul său preferat este „Numele tău”, un film japonez romantic fantasy, și a menționat că a fost în Japonia „de mai multe ori” - menționând Kyoto și colectivul de artă teamLab ca locurile sale preferate de vizitat.

Cu un simplu „OK” și o față zâmbitoare, Musk a fost de acord să-și numească plușul mascota oficială a companiei spațiale, transformând ultima sa întrebare într-un tribut durabil care i-a onorat imaginația adolescentei.

Rebecca, mama adolescentei, i-a răspuns lui Musk spunând: „Aș vrea să fie aici să vadă asta”.