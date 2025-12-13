Povestea Tiarei Orientale, noua bijuterie a prințesei Kate. Legătura istorică cu regina Victoria și Prințul Albert

Pe 3 decembrie, regele Charles al III-lea și regina Camila au găzduit un banchet regal la Castelul Windsor în onoarea președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și a soției sale, Elke Büdenbender, cu ocazia vizitei lor oficiale de trei zile în Regatul Unit. Printre invitați au participat și cuplul moștenitor al tronului britanic, prințul William și prințesa Kate. Prințesa de Wales a captat toate privirile datorită ținutei sale elegante și a tiarei spectaculoase purtate pentru prima dată de o viitoare regină. Tiara, Oriental Circlet, a aparținut reginei Victoria și ascunde o istorie aparte a familiei regale britanice.

Prințesa Kate a sosit la banchetul regal purtând o rochie Jenny Packham într-o nuanță strălucitoare de albastru, cercei tip candelabru din diamante care au aparținut reginei Elisabeta a II-a, Ordinul Familiei Regale și panglica și steaua Ordinului Victorian Regal. Însă piesa centrală a ținutei a fost tiara Oriental Circlet care a aparținut reginei Victoria.

Creată inițial sub supravegherea prințului Albert pentru iubita sa soție, experții regali consideră că alegerea prințesei de a purta tiara Oriental Circlet poate fi văzută ca un omagiu discret adus rădăcinilor germane ale prințului Albert. Prințesa de Wales a ales să poarte această tiară la cina regală în onoarea președintelui Germaniei.

Tiara Oriental Circlet a reginei Victoria a fost creată în 1853 de primul bijutier oficial al coroanei, Garrard, la cererea reginei Victoria și sub îndrumarea soțului său, prințul Albert. Bijuteria, care reflectă pasiunea cuplului pentru artă, arhitectură și design, a fost inițial împodobită cu 2.600 de diamante naturale și o colecție de opale, una dintre pietrele preferate ale prințului Albert.

Designul, inspirat de bijuteriile oferite reginei Victoria de Compania Indiilor de Est, prezintă motive de floare de lotus și arcade regale în stil Mughal. Tiara a fost lăsată moștenire reginelor și viitoarelor regine, iar Catherine este prima care o poartă în calitate de prințesă.

În 1858, tiara Oriental Circlet a fost returnată bijutierului Garrard pentru modificări, fiind adăugat un mic spațiu în partea din spate, astfel încât să nu mai formeze un cerc complet. Tiara abia fusese restituită reginei Victoria când prințul Albert s-a îmbolnăvit și a murit neașteptat, la doar 42 de ani. Îndurerată, Victoria a purtat timp de 40 de ani doar negru și bijuterii de doliu, ceea ce a făcut ca faimoasa bijuterie să nu mai fie purtată niciodată de ea, potrivit garrand.com.

În 1901, tiara a fost moștenită de cumnata sa, regina Alexandra. Superstițiile sale legate de opale au determinat-o să returneze diadema bijutierului Garrard în 1902, solicitând înlocuirea pietrelor cu rubine birmane, oferite reginei Victoria în anii 1870 de suveranul Nepalului. În timpul acestei restaurări, unele arcade au fost îndepărtate pentru a reduce dimensiunea tiarei, care, potrivit registrelor regale, a fost purtată de Alexandra doar o singură dată, la o vizită de stat în Germania.

Bijuteria a reapărut în public abia în 1936, când a fost moștenită de regina-mamă, Elisabeta. Fotografiile vremii o surprind pe regina-mamă purtând-o în numeroase ocazii, diadema devenind rapid una dintre preferatele sale. Celebrul fotograf britanic Sir Cecil Beaton a realizat portrete cu regina în 1939, după urcarea pe tron a soțului său, regele George al VI-lea, în 1950, pentru a-i marca cea de-a 50-a aniversare.

După moartea regelui George al VI-lea în 1952, tiara ar fi trebuit să fie moștenită de fiica sa, Elisabeta a II-a. Însă, conștientă de atașamentul mamei sale față de piesă, regina i-aa permis mamei sale să o păstreze. La moartea reginei-mamă în 2002, tiara a revenit reginei, care a purtat-o o singură dată în timpul domniei sale, în timpul unei vizite în Malta în 2005.

Oriental Circlet rămâne singura tiara creată de prințul Albert pentru regina Victoria care se află încă în Colecția Regală. Acum, faimoasa diademă a reapărut după două decenii, fiind purtată de Prințesa de Wales.

Casa de bijuterii Garrard consideră tiara Oriental Circlet a reginei Victoria una dintre cele mai importante bijuterii din epoca victoriană și una dintre primele și cele mai semnificative diademe create de casa Garrard pentru familia regală britanică.

„Oriental Circlet este un exemplu extraordinar de măiestrie artistică și tehnică. Creată inițial pentru opale și ulterior adaptată pentru rubine, evoluția sa reflectă nu doar gusturile în schimbare ale custodelor regale, ci și rafinamentul și precizia care definesc Garrard” a declarat Claire Scott, director de design și dezvoltare la Garrard.

Sara Prentice, director creativ la Garrard, a adăugat că „este minunat să vedem reacția extrem de pozitivă a publicului față de această tiara. O nouă generație, care prețuiește permanența, redescoperă fiecare creație Garrard și ne inspiră să creăm bijuterii strălucitoare pentru povești de dragoste contemporane.”