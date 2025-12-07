Mesaj simbolic ascuns în felicitarea de Crăciun prezentată de Regele Charles și Regina Camilla

Palatul Buckingham a publicat, duminică, fotografia pe care Regele Charles și Regina Camilla o vor folosi pe felicitarea lor oficială de Crăciun pentru anul 2025. Imaginea, surprinsă în timpul unei vizite recente la Roma, nu este doar una festivă, ci poartă și o încărcătură simbolică: marchează două decenii de la căsătoria cuplului regal.

Pentru felicitarea din acest an, Regele și Regina au ales o imagine realizată la Roma, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la nuntă. Într-un colț liniștit al grădinilor reședinței Villa Wolkonsky – locuința ambasadorului britanic în Italia – cei doi apar îmbrățișați, zâmbind cald către aparat. Florile înflorite și vegetația bogată completează atmosfera intimă, într-un cadru elegant surprins în luna aprilie.

Fotografia poartă semnătura lui Chris Jackson, fotograful regal care a însoțit cuplul pe durata vizitei de stat din Italia și care a realizat și anul trecut imaginea folosită pe felicitarea oficială.

Regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, a ales pentru ședința foto o rochie în tonuri alb-bej creată de Anna Valentine, accesorizată cu broșa „Lăcrămioară”, un simbol al iubirii constante și al reînnoirii. Regele Charles poartă un costum bleumarin și o cravată neutră, armonizată cromatic cu ținuta soției sale.

Pe felicitare apare mesajul tradițional al familiei regale: „Vă dorim un Crăciun fericit și un An Nou bun”.

Și Prințul William împreună cu Prințesa Catherine urmează să facă publică fotografia lor pentru Crăciun. În anii precedenți, cuplul a optat pentru imagini care surprindeau momente familiale sau contexte marcate de starea de sănătate a Prințesei, care a anunțat anterior retragerea temporară din activitățile publice din motive medicale.

Membrii de rang înalt ai familiei regale obișnuiesc să trimită în fiecare an felicitări de Crăciun care includ o fotografie oficială selectată special pentru această ocazie. Anul trecut, imaginea aleasă fusese realizată într-o perioadă dificilă pentru monarh, când acesta își redusese programul public din cauza tratamentului pentru cancer.

Regele continuă și în prezent ședințele regulate de tratament, însă agenda sa rămâne încărcată. În această săptămână, Charles l-a primit la Castelul Windsor pe președintele Germaniei, în cadrul unei vizite de stat – a treia găzduită în Regatul Unit doar în 2025, un ritm care nu a mai fost atins din 1988.

Tradiția felicitărilor de Crăciun în familia regală britanică își are originile în primele decenii ale secolului XX, când monarhia a început să trimită carduri ilustrate către oficiali, organizații și persoane apropiate. Aceste prime felicitări aveau un caracter sobru și formal, reflectând stilul epocii și eticheta rigidă a Casei Regale. Odată cu trecerea anilor, cardurile au devenit simboluri ale continuității monarhiei, fiind trimise anual și păstrate cu atenție în arhivele regale.

Schimbarea majoră apare odată cu generația tânără a regelui George al VI-lea și a viitoarei regine Elisabeta a II-a, când fotografiile personale încep să înlocuiască portretele oficiale. Astfel, felicitările devin mai calde, mai intime și mai reprezentative pentru viața de familie a suveranilor. Imaginile surprind momente ale copiilor regali, activități cotidiene și fragmente din viața privată care, în mod normal, rămâneau ascunse publicului. Această evoluție transformă cardurile regale într-un reper vizual al fiecărui an.

Un moment esențial în istoria acestei tradiții a fost anul 1952, când Elisabeta a II-a, abia urcată pe tron după moartea tatălui ei, și-a asumat și rolul de a transmite mesajul regal de Crăciun. Deși nu era vorba despre un card propriu-zis, gestul a întărit simbolistica sărbătorilor regale. Regina a rostit mesajul „de la același birou și același scaun folosite de tatăl și bunicul ei”, subliniind continuitatea unei tradiții sacre pentru monarhie. Mesajul său a devenit, în timp, parte integrantă din identitatea Crăciunului regal.

Peste doar cinci ani, în 1957, tradiția intră într-o nouă eră odată cu difuzarea primului mesaj televizat de Crăciun al unei regine britanice. Această deschidere către public a consolidat și mai mult interesul pentru felicitările regale, care au început să fie așteptate cu entuziasm de întreaga lume. De atunci, fiecare fotografie oficială de Crăciun a Casei Regale — fie că surprinde momente solemne, fie cadre familiale relaxate — continuă o tradiție veche de peste un secol, păstrată cu aceeași grijă și rafinament.