Camilla a purtat tiara „interzisă”. Gestul care a stârnit rumoare în plină criză regală

Într-o apariție rafinată și încărcată de semnificație, Regina Camilla a purtat tiara Greville Emerald Kokoshnik la recepția anuală a Corpului Diplomatic, găzduită la Castelul Windsor.

Evenimentul a marcat prima ediție a recepției organizate la Windsor din 2001, în contextul renovărilor la Palatul Buckingham.

Tiara purtată de Regina Camilla este aceeași pe care, până acum, doar Prințesa Eugenie a avut ocazia să o afişeze public – în ziua nunţii sale din 2018, când s-a căsătorit cu Jack Brooksbank.

Potrivit experților în bijuterii regale, piesa a fost realizată în 1919 de casa Boucheron pentru dama de societate Dame Margaret Greville.

La moartea sa, tiara a intrat în posesia Reginei Mamă, iar ulterior a fost transmisă Reginei Elisabeta a II-a.

Designul său, inspirat de kokoshnik-urile purtate la curţile imperiale ruse, este dominat de un smarald central impresionant, înconjurat de diamante pavé și alte smaralde mai mici.

Aparențele regale din noaptea de recepție au fost completate de prezența Regelui Charles III și a Prințului William.

Notabil este însă că Prințesa de Wales, Kate Middleton, nu a participat la eveniment — deși este obișnuită să ia parte la recepțiile cu tiara.

Conform surselor, absența ei survine la doar câteva ore după ce susținutese un discurs la un summit dedicat copiilor mici, organizat de The King’s Foundation.

Potrivit jurnaliștilor specializați în afaceri regale, alegerea Reginei Camilla de a purta tiara Greville într-un moment tensionat pentru familia York — în contextul scandalurilor care o implică pe prințesa Eugenie — ar putea transmite un mesaj de susținere.

Criticii de bijuterii regale au descris momentul drept „jaw-dropping” („ uimitor”) și au sugerat că ar putea fi un „plot twist al secolului” în scandalul legat de Andrew Mountbatten-Windsor.

Refolosirea acestei tiare rare del Regina Camilla subliniază profunzimea și valoarea colecției bijuteriilor regale britanice.

De asemenea, prin reactivarea acestui obiect prețios, un simbol al istoriei familiei regale, se reafirmă rolul continuu al bijuteriilor ca purtătoare de semnificații dincolo de simpla eleganță.