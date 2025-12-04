Prințul William, umilit la un eveniment de stat: M-am făcut roșu la față

Un eveniment de stat fastuos a avut loc miercuri seară la Windsor, însă Prințul William s-ar fi putut simți oarecum dezamăgit de locul său la masă. Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a fost așezat lângă celebrul model Claudia Schiffer, în timp ce viitorul rege nu a avut această onoare.

Într-un documentar din 2017, „Diana, Our Mother”, Prințul William a povestit cum, în copilărie, a avut ocazia să întâlnească trei supermodele – Claudia Schiffer, Naomi Campbell și Christy Turlington – ceea ce l-a făcut să devină extrem de emoționat.

„Probabil aveam 12 sau 13 ani, aveam postere cu ele pe perete și m-am făcut roșu la față, nu știam ce să spun și am ieșit stângaci, aproape dându-mă jos pe scări”, a relatat el.

Evenimentul a adunat membri ai Familiei Regale, printre care Prințul William și Ducesa Catherine, dar și numeroase personalități publice: modelul german Claudia Schiffer, judecătoarea emisiunii „Strictly”, Motsi Mabuse, compozitorul Hans Zimmer și ilustratorul Axel Scheffler. Fotbalistul german Thomas Hitzlsperger, fost coleg al Prințului William la Aston Villa, a fost de asemenea prezent.

Seara a inclus un meniu rafinat, pregătit de bucătari regali, servit pe seturi de masă istorice și valoroase. Aperitivele au constat în tartlet cald cu păstrăv afumat și langustine, urmat de prepeliță Windsor în foietaj cu varză confiată și sos de port.

Felul principal a inclus morcovi și napi zdrobiți, alături de o selecție de legume de sezon, iar desertul a fost un Baked Alaska cu înghețată de mure, vanilie și zmeură, completat de petit fours și cocktailuri tematice cu tort Black Forest. Vinurile servite au fost atent selecționate pentru a acompania meniul.

Seria de concerte a fost asigurată de Orchestra de Coarde a Ducesei de Edinburgh, care a interpretat piese de Mozart, Handel și Strauss, precum și muzică compusă de Hans Zimmer, unul dintre invitați.

Pentru prima dată în istoria modernă a banchetelor de stat, un brad de Crăciun a fost amplasat la capătul mesei, în cinstea tradiției germane, fapt ce a necesitat scurtarea mesei de mahon cu doi metri pentru a acomoda bradul de șase metri. În total, 152 de invitați au fost așezați la masă, față de obișnuitul număr de 160.

Prințul William și Kate Middleton au impresionat prin ținutele lor elegante. Kate a stat toată seara lângă Regina Camilla.