Cécile Canqueteau-Landi, antrenoarea Simonei Biles, dezvăluie secretul din spatele succesului gimnastei. Haosul de la sol și „Triunghiul Bermudelor” al arbitrajului la Paris 2024

În lumea gimnasticii de înaltă performanță, unde perfecțiunea este moneda de schimb, iar presiunea este adesea asfixiantă, un nume a început să rezoneze ca un etalon al noii școli de antrenorat: Cécile Canqueteau-Landi. Antrenoarea franceză, fostă olimpică la rândul ei, a reușit nu doar să o ghideze pe Simona Biles către noi culmi tehnice, ci să redefinească relația dintre antrenor și sportiv într-o eră a sănătății mintale.

Există puțini oameni în lumea sportului care înțeleg presiunea absolută la fel de bine ca Cécile Canqueteau-Landi. Cu o carieră de peste 40 de ani în gimnastica de elită — mai întâi ca sportivă olimpică, apoi ca arhitectă a succesului pentru legende precum Simone Biles și Jordan Chiles — Cécile a devenit vocea autoritară a unei transformări profunde în acest sport.

Într-un interviu fascinant acordat Dr. Kristen Holmes, Cécile Canqueteau-Landi ne introduce în universului gimnasticii de înaltă performanță, oferindu-ne un acces rar în culisele pregătirii celei mai valorase gimnaste din timpurile noastre. De la rigoarea tehnică necesară pentru a stăpâni istorica săritură Yurchenko dublu pike, până la cumpăna emoțională de la Tokyo, unde a trebuit să prioritizeze sănătatea mintală a unei campioane în fața întregii lumi, Cécile dezvăluie mecanismele invizibile ale excelenței.

Interviul nu este doar o discuție despre medalii sau despre controversata poveste a bronzului lui Jordan Chiles. Este un manifest despre reziliență și reinventare. Cécile explică de ce paradigma antrenoratului a trebuit să se schimbe și cum, astăzi, gimnastele concurează mai mult timp, sunt mai puternice și, mai ales, mai libere.

Cécile Landi a primit propunerea de a o antrena pe Simona Biles în 2017, într-un moment în care sportiva deținea deja patru medalii de aur olimpice. Ezitarea inițială a fost firească.

„Ne-am uitat unul la altul. Vorbesc de soțul meu. Ne-am spus: o antrenăm pe Simone Biles. OK... E înfricoșător pentru că ea a câștigat totul. Într-un fel, de aici nu poți merge decât în jos”, își amintește Cécile.

Totuși, întrebarea care a ghidat acest nou capitol a fost una de inovație pură: „Cum poți provoca pe cineva care a făcut deja totul?”. Răspunsul a stat în explorarea unor elemente noi, care să împingă limitele fizicii, cum ar fi legendara săritură Yurchenko double pike.

Spre deosebire de metodele rigide din trecut, filozofia lui Landi se bazează pe încredere și comunicare deschisă. Ea a înțeles că, pentru a performa, o adolescentă sau o tânără femeie trebuie să simtă că deține frâiele propriei cariere.

„Vreau ca ele să simtă că sunt în controlul propriei gimnastici. Când se simt la conducere, sunt mai dispuse să dea 100%... Cheia pentru a ajuta sportivii să-și atingă obiectivul este comunicarea.”

Cécile pune accent pe onestitate, încurajând-o pe Simone să-și exprime fricile fără teama de a fi judecată.

„I-am spus: dacă ți-e frică, e în regulă. Toată lumea are temeri. Simone a avut temeri.”

Momentul critic al carierei lor comune a fost la Jocurile Olimpice de la Tokyo, când Simone a experimentat „twisties” — o deconectare periculoasă între minte și corp. Cécile descrie acele momente ca fiind de o gravitate extremă:

„Dacă ceva nu merge bine, poate ateriza pe gât, poate muri sau rămâne paralizată. S-a uitat la mine și a spus: 'Nu pot să o fac'.”

Decizia de a se retrage a fost susținută necondiționat de Landi, deși mediul sportiv nu era încă pregătit pentru un „injury protocol” dedicat sănătății mintale.

„Știam protocolul pentru accidentări fizice, dar nu știam un protocol pentru sănătatea mintală. Nimeni nu știa ce să facă.”

Revenirea lui Biles în 2023 și parcursul către Paris 2024 au fost fundamentate pe o muncă psihologică intensă. Cécile subliniază importanța găsirii terapeutului potrivit, un „game changer” care i-a salvat viața sportivei, nu doar cariera.

La Paris, succesul a fost cu atât mai dulce cu cât a venit într-un mediu de susținere. Un moment definitoriu a fost cel din Satul Olimpic din 2020, când alți sportivi au început să o abordeze pe Simone pentru a-i mulțumi.

„Mulțumesc că ai deschis această ușă... și eu mă lupt cu aceleași lucruri”, i-au spus aceștia.

Cécile și Simone au plâns împreună, realizând impactul global al vulnerabilității lor asumate.

Un aspect important discutat de Cécile este schimbarea de paradigmă privind vârsta gimnastelor. În 1996, când Cécile concura la Atlanta, la 18 ani erai deja considerată „bătrână” și forțată să te retragi. Astăzi, datorită suportului financiar și resurselor din sistemul universitar, gimnastele pot concura la nivel înalt mult mai mult timp.

16 - 18 ani 25 - 30+ ani (Simone are 28)Rigid, bazat pe frică Empatic, bazat pe autonomieDoar performanță fizică Performanță + Sănătate mintalăLimitat Burse complete (NCAA) și sponsori

Astăzi, Cécile Landi își împarte expertiza între echipa națională și Universitatea din Georgia (UGA), unde antrenează echipa de gimnastică feminină. Ea aplică aceleași principii de empatie, dorind să le ajute pe tinerele gimnaste să-și ridice propriile ștachete, chiar dacă nu toate sunt „Simona Biles”.

„Dacă înveți o lecție mică din ceva, nu eșuezi niciodată”, spune ea.

Într-o lume plină de „antrenori de canapea” și critici pe rețelele sociale, Cécile Landi rămâne ancorată în realitatea sălii de antrenament, demonstrând că cea mai puternică abilitate a unui sportiv nu este forța musculară, ci încrederea pe care o are în cel de lângă el.

Urmărește tot interviul cu un antrenor al timpurilor actuale:

Controversa medaliei de bronz de la sol (Paris 2024) este unul dintre cele mai dramatice momente ale gimnasticii, implicând-o direct pe Jordan Chiles, antrenată de Cécile Landi, Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea.

Finala de la sol de la Jocurile Olimpice din 2024 va rămâne în istorie nu doar pentru nivelul incredibil de dificultate, ci și pentru modul în care birocrația sportivă a influențat destinele a trei gimnaste de top. Cécile Landi, aflată în centrul acestui vârtej, a fost martora unei situații în care „adevărul video” și „adevărul regulamentar” s-au ciocnit frontal.

Pentru a înțelege amploarea controversei, trebuie să privim situația celor trei gimnaste prin prisma regulamentelor Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) și a deciziilor Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS):

Depunctată incorect cu 0.1 pentru o ieșire din covor care nu a avut loc. Locul 5 (13.700)Regulamentul nu permite contestarea notelor de execuție/penalizări după concurs.A căzut pe locul 4 după contestația SUA, deși sportiv era peste nota inițială a lui Chiles. Locul 3 $\rightarrow$ 4A redevenit medaliată cu bronz deoarece contestația SUA a fost declarată „târzie”.Nota de dificultate (D) fusese evaluată greșit de arbitri. Locul 5 $\rightarrow$ 3Deși scorul corectat era cel real, cererea a întârziat cu 4 secunde față de minutul regulamentar.

Cazul Sabrinei Voinea este, probabil, cel mai pur exemplu de nedreptate tehnică ți eroare mare de arbitraj. Imaginile au demonstrat clar că sportiva nu a părăsit covorul. Dacă acea penalizare de 0.1 nu ar fi existat, Sabrina ar fi avut nota 13.800, ceea ce i-ar fi asigurat medalia de bronz indiferent de rezultatul contestației lui Jordan Chiles. Din păcate, deoarece antrenorii nu pot contesta penalizările tehnice (ieșiri din covor) prin procedura standard de „inquiry”, TAS a considerat că nu poate rescrie scorul oficial.

Pentru ca o contestație să fie admisă în cadrul unei finale olimpice de gimnastică, antrenorul (în acest caz, Camelia Voinea) trebuie să respecte protocoalele stricte ale Federației Internaționale de Gimnastică (FIG).

Iată de ce contestația pentru Sabrina Voinea nu a putut schimba rezultatul, conform regulamentului:

Conform articolului 8.5 din Regulamentul Tehnic al FIG, procedura de contestație (Inquiry) are termene extrem de scurte:

Anunțarea verbală: Trebuie făcută imediat după afișarea notei pe tabelă și înainte ca următoarea gimnastă să înceapă exercițiul.

Cazul ultimei gimnaste: Dacă sportiva este ultima din concurs (cum a fost cazul lui Jordan Chiles), antrenorul are la dispoziție fix 1 minut pentru a anunța verbal contestația.

Contestația scrisă: După anunțul verbal, există un termen de maximum 4 minute pentru a depune cererea oficială (scrisă sau electronică).

Aceasta a fost principala barieră pentru Sabrina Voinea. Regulamentul FIG permite contestarea:

Notei de Dificultate (D): Elementele tehnice executate și valoarea lor.

PENALIZĂRILE Neutre: Cum ar fi ieșirea din covor sau depășirea timpului.

De ce a fost respinsă Sabrina? Deși Camelia Voinea a contestat nota în sală, arbitrii au menținut decizia de depunctare (0.1 puncte pentru ieșirea din covor). Ulterior, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cererea Sabrinei a fost respinsă dintr-un motiv procedural: nu s-a depus o contestație oficială specifică pentru acea penalizare neutră (ieșirea din covor) în timpul concursului, la masa arbitrilor.

În gimnastică, nota de execuție (E) nu poate fi contestată niciodată. TAS a argumentat că nu poate interveni asupra unei decizii „de fapt” a arbitrilor (dacă a fost sau nu piciorul afară) dacă aceasta nu a fost corectată prin mecanismele oficiale chiar în timpul competiției.

Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea, ar fi trebuit conform TAS:

Să solicite imediat și oficial reevaluarea penalizării de 0.1 puncte la masa juriului superior, în minutele imediat următoare exercițiului. Să se asigure că solicitarea a fost înregistrată electronic în sistemul oficial de cronometrare înainte ca nota să devină definitivă.

Pentru că această procedură nu a fost urmată conform pașilor birocratici impuși de FIG, TAS a considerat că „dreptul de a contesta a expirat” odată cu finalizarea concursului, lăsând neschimbată eroarea vizibilă pe înregistrările video.

În finala de la sol, Jordan Chiles a fost ultima concurentă. Scorul ei inițial a plasat-o pe locul 5, în timp ce românca Ana Maria Bărbosu se afla pe locul 3, sărbătorind deja medalia de bronz.

Pentru Cécile Landi, cazul lui Jordan Chiles a fost unul de eficiență administrativă transformată în coșmar. Landi a reușit să demonstreze arbitrilor că Jordan merita o notă mai mare. Totuși, victoria a fost anulată nu pentru că nota era greșită, ci pentru că „cronometrul” oficial a indicat că Landi a depășit minutul alocat cu doar 4 secunde.

„Am dovezi video că am depus contestația în 47 de secunde,” insistă Cécile în interviu, subliniind absurdul situației în care un sistem de cronometrare defectuos poate anula un rezultat sportiv corect.

Decizia lui Cécile: Observând o greșeală în calculul dificultății exercițiului lui Jordan, Cécile Landi a depus imediat o contestație verbală.

Rezultatul imediat: Arbitrii au acceptat contestația, scorul lui Chiles a crescut cu 0.1 puncte, iar ea a urcat pe locul 3, luându-i medalia Anei Bărbosu chiar în timp ce aceasta flutura steagul.

Federația Română de Gimnastică a atacat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), invocând o neregulă procedurală: conform regulamentului, pentru ultima gimnastă din concurs, contestația trebuie depusă în maximum 1 minut.

Decizia TAS: Arbitrii au stabilit că Cécile Landi a depus contestația la 1 minut și 4 secunde — deci cu 4 secunde peste limită.

Consecința: Scorul lui Jordan a fost revenit la valoarea inițială, ea a căzut pe locul 5, iar medalia de bronz i-a fost realocată oficial Anei Bărbosu.

Jordan Chiles: A beneficiat de o contestație admisă, apoi anulată pentru o întârziere de 4 secunde (procedură).

Ana Maria Bărbosu: A câștigat bronzul la „masa verde” pentru că a respectat regulamentul, deși scorul ei a fost depășit sportiv de Jordan (după rectificare).

Sabrina Voinea: A rămas pe locul 4, deși s-a dovedit vizual că merita o notă mai mare (13.800), ceea ce ar fi plasat-o pe locul 3 indiferent de contestația americancelor.

Acest cumul de situații a făcut ca finala de la sol să fie considerată una dintre cele mai prost arbitrate din istoria modernă,