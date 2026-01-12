Lotul feminin de gimnastică, sub îndrumarea unui nou antrenor

Nicolae Forminte, în vârstă de 69 de ani, a fost numit din nou antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică, urmând să preia echipa pentru a treia oară în carieră. Federația Română de Gimnastică (FRG) a luat această decizie după ce Corina Moroșan a părăsit echipa în urma controverselor legate de Camelia Voinea.

Forminte a mai condus lotul național în două mandate anterioare, între 2005–2010 și 2016–2019, perioadă în care a obținut rezultate importante, inclusiv medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008.

Antrenorul a vorbit despre planurile pentru noua sa perioadă la conducerea echipei.

„Da, aşa este! Deocamdată urmează să fie constituit lotul şi aprobat colectivul tehnic de antrenori. Fetele care sunt vizate să facă parte din lot vor primi convocarea trimisă de către Federaţie. Nu renunţăm la nicio fată. Legat de cantonament, sunt două variante pe care le pot lua în calcul. Este vorba despre Oneşti sau Deva. Cum însă la Oneşti nu cunosc foarte multă lume, iar la Deva aş putea spune că atunci când merg la Primărie sau la Consiliul Judeţean sunt ca la mine în sufragerie, sigur va fi Deva”, a spus el, potrivit orangesport.ro.

Principalul obiectiv al lui Forminte va fi calificarea României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. România va încerca să își recapete locul printre cele mai puternice națiuni din gimnastica mondială, după ce la ediția precedentă, de la Paris, echipa s-a clasat pe locul 7, după două absențe consecutive de la cea mai importantă competiție olimpică.

La Jocurile Olimpice din 2020, Forminte era deja antrenorul tricolorelor.

Corina Moroșan, în vârstă de 59 de ani, antrenoarea unuia dintre loturile României de gimnastică, și-a încheiat mandatul la sfârșitul anului trecut, motivând că nu mai putea „lucra în acel mediu”. Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele săptămâni, decizia a fost influențată de tensiunile cu Camelia Voinea, care o pregătește pe fiica sa, Sabrina Voinea.